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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Островное государство Ниуэ выпустило коллекционную монету "Воин "Азовстали". Ее тираж уже распродан

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Иностранная компания создала монету, используя рисунок украинского художника Максима Паленко
Иностранная компания создала монету, используя рисунок украинского художника Максима Паленко
Фото: Mint XXI / Facebook

Островное государство Ниуэ, которое находится в Тихом океане, выпустило коллекционную монету "Воин "Азовстали", тираж уже распродан, судя по данным Top World Coins.

На монете изображен воин в доспехах, его шлем выполнен будто из рельефа завода, который стал последним оплотом украинских защитников в Мариуполе. Монету номиналом в $5 изготовила из серебра польская компания Mint ХХI. Ее вес – 62,2 грамма, диаметр – 50 мм, всего было выпущено 333 таких монеты. Страна выпуска – Ниуэ. 

О выходе монеты издание AgAuNews, специализирующееся на нумизматике, сообщало еще в октябре прошлого года, но в украинском сегменте соцсетей на монету обратили внимание в январе 2022-го.

Как подчеркнули в Mint XXI, монету создали в память о "подвиге защитников "Азовстали", которые мужественно и бесстрашно противостояли вселенскому злу". 

https://www.facebook.com/21centurymint.coins/posts/pfbid027KG9rxdw5PVkasxBEd8h2wXv2FxmqdRhyucW5CEkqTHLHKYQxUdjNoZr4YDVD8RTl

Автор рисунка, который использовали при создании монеты, – украинский художник-график Максим Паленко. Об этом он сам рассказал в Facebook 9 января. 

https://www.facebook.com/max.palenko/posts/pfbid01Drm97aJTvoYhauF51EjWVPqDGjDQ5A8vKQhRPnpzukhWWoujYiX1G5wGRRNZdDPl

На eBay, Powercoin, Coinsandmore и Top World Coins стоимость монеты составляла от $275 до $350, сейчас на всех этих площадках ее продали. В описании монеты на сайте Mint ХХI говорилось, что средства от ее продажи будут направлены на поддержку Украины. 

Как отмечает "АрміяInform", производство тематических памятных монет – одна из важных составляющих государственного бюджета Ниуэ. Каждый год в стране производят сотни разновидностей нумизматической продукции с сюжетами, актуальными для других государств. Монеты, посвященные Украине, Ниуэ выпускала и ранее. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Польша, Мариуполь, художник, Азовсталь, война России против Украины, монеты
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