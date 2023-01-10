Островное государство Ниуэ выпустило коллекционную монету "Воин "Азовстали". Ее тираж уже распродан

На монете изображен воин в доспехах, его шлем выполнен будто из рельефа завода, который стал последним оплотом украинских защитников в Мариуполе. Монету номиналом в $5 изготовила из серебра польская компания Mint ХХI. Ее вес – 62,2 грамма, диаметр – 50 мм, всего было выпущено 333 таких монеты. Страна выпуска – Ниуэ.

О выходе монеты издание AgAuNews, специализирующееся на нумизматике, сообщало еще в октябре прошлого года, но в украинском сегменте соцсетей на монету обратили внимание в январе 2022-го.

Как подчеркнули в Mint XXI, монету создали в память о "подвиге защитников "Азовстали", которые мужественно и бесстрашно противостояли вселенскому злу".

Автор рисунка, который использовали при создании монеты, – украинский художник-график Максим Паленко. Об этом он сам рассказал в Facebook 9 января.

На eBay, Powercoin, Coinsandmore и Top World Coins стоимость монеты составляла от $275 до $350, сейчас на всех этих площадках ее продали. В описании монеты на сайте Mint ХХI говорилось, что средства от ее продажи будут направлены на поддержку Украины.

Как отмечает "АрміяInform", производство тематических памятных монет – одна из важных составляющих государственного бюджета Ниуэ. Каждый год в стране производят сотни разновидностей нумизматической продукции с сюжетами, актуальными для других государств. Монеты, посвященные Украине, Ниуэ выпускала и ранее.