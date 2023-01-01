С 1 января старые гривны будут постепенно менять на банкноты и монеты нового образца

НБУ совместно с банками начнет постепенное изъятие из наличного обращения указанных банкнот, в частности:

банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;

НБУ перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.

Как следствие, попадая в банки, банкноты предыдущего поколения не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься из обращения и передаваться в НБУ для дальнейшей утилизации.

При этом старые банкноты будут оставаться действительными платежными средствами. Граждане смогут продолжать ими рассчитываться без ограничений, их не нужно будет специально обменивать.

В то же время постепенно в обращении банкнот предыдущего поколения будет все меньше, а их место будут занимать соответствующие "серебристые" монеты номиналом 5 и 10 гривен образца 2018 года и обновленные банкноты номиналом 20 и 100 гривен.