НБУ пока не видит оснований для изменения курса гривны к иностранным валютам – Пышный

"Пока мы не видим оснований для перепривязки курса, однако и возвращение к плавающему считаем преждевременным. Это не означает, что текущая привязка – это навсегда. Рано или поздно мы вернемся и к плавающему курсу, и к инфляционному таргетированию, но тогда, когда это будет действительно уместно", – сказал он.

Пышный отметил, что фиксированный курс – это отход от рыночных принципов, но с другой стороны – "вынужденная вещь".

"Плавающий курс и инфляционное таргетирование – то, к чему НБУ тяжело шел, это базовые вещи, которые я поддерживаю. Но фиксированный курс позволил стабилизировать ситуацию, взять ее под контроль и обеспечить якорь для населения и бизнеса в условиях идеального шторма. Совместная позиция ключевого персонала НБУ – фиксированный курс еще должен играть свое время свою роль. И я его поддерживаю", – сказал глава регулятора.