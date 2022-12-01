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НБУ пока не видит оснований для изменения курса гривны к иностранным валютам – Пышный

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24 февраля НБУ зафиксировал курс гривны к иностранным валютам
24 февраля НБУ зафиксировал курс гривны к иностранным валютам
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Нацбанк Украины пока не видит оснований для изменения официального фиксированного курса гривны к иностранным валютам. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью "Forbes Украина", которое вышло 1 декабря.

"Пока мы не видим оснований для перепривязки курса, однако и возвращение к плавающему считаем преждевременным. Это не означает, что текущая привязка – это навсегда. Рано или поздно мы вернемся и к плавающему курсу, и к инфляционному таргетированию, но тогда, когда это будет действительно уместно", – сказал он.

Пышный отметил, что фиксированный курс – это отход от рыночных принципов, но с другой стороны – "вынужденная вещь".

"Плавающий курс и инфляционное таргетирование – то, к чему НБУ тяжело шел, это базовые вещи, которые я поддерживаю. Но фиксированный курс позволил стабилизировать ситуацию, взять ее под контроль и обеспечить якорь для населения и бизнеса в условиях идеального шторма. Совместная позиция ключевого персонала НБУ – фиксированный курс еще должен играть свое время свою роль. И я его поддерживаю", – сказал глава регулятора.

Контекст:

24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ зафиксировал официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.

21 июля регулятор снизил официальный курс национальной валюты с 29,25 грн за 1$ до 36,57 грн за 1$. В НБУ отметили, что "такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны". Но, как отметил Forbes, после этого розничный курс превысил отметку 40 грн/$.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НБУ, Андрей Пышный, война России против Украины, курс гривны
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