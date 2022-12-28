Министр финансов Украины рассказал, каким может быть курс гривны в 2023 году

"Гривна будет стабильной, если мы $38 млрд привлечем в бюджет. В таком случае я не вижу проблем с курсом гривны", – сказал Марченко.

По мнению министра, импортные закупки энергоресурсов несущественно повлияют на торговый баланс. По его словам, речь идет о нескольких миллиардах долларов.

"Конечно, у нас отрицательный торговый баланс, и надо задавать вопросы поддержки отечественного производителя, потому что сейчас потребление импортных товаров, несмотря на войну, достаточно высокое", – добавил Марченко.