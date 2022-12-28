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Министр финансов Украины рассказал, каким может быть курс гривны в 2023 году

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НБУ установил официальный курс национальной валюты на уровне 36,57 грн за 1$
НБУ установил официальный курс национальной валюты на уровне 36,57 грн за 1$
Фото: depositphotos.com

Если правительству Украины в 2023 году удастся привлечь в бюджет $38 млрд для покрытия его дефицита, курс гривны к доллару не претерпит существенных изменений. Об этом в опубликованном 28 декабря интервью "РБК-Украина" заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Гривна будет стабильной, если мы $38 млрд привлечем в бюджет. В таком случае я не вижу проблем с курсом гривны", – сказал Марченко.

По мнению министра, импортные закупки энергоресурсов несущественно повлияют на торговый баланс. По его словам, речь идет о нескольких миллиардах долларов.

"Конечно, у нас отрицательный торговый баланс, и надо задавать вопросы поддержки отечественного производителя, потому что сейчас потребление импортных товаров, несмотря на войну, достаточно высокое", – добавил Марченко.

Контекст:

24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ зафиксировал официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.

21 июля регулятор снизил официальный курс национальной валюты с 29,25 грн за 1$ до 36,57 грн за 1$. В НБУ отметили, что "такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны". Но, как отметил Forbes, после этого розничный курс превысил отметку 40 грн/$.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, гривна, доллар, экономика, финансы, курс гривны, Сергей Марченко
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