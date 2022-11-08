Рост золотовалютных резервов поддержит стабильность гривны – Гетманцев

Уровень резервов в Украине остается на адекватном уровне – Гетманцев Фото: Данило Гетманцев﻿ / Facebook

По состоянию на 1 ноября международные резервы, по предварительным данным, составили $25 244,2 млн, информирует НБУ.

По данным регулятора, прирост удалось обеспечить благодаря поступлению валюты от льготных кредитов Евросоюза, Международного валютного фонда, Мирового банка, а также размещению валютных облигаций внутреннего государственного займа.

Кроме того, отток валюты уменьшился из-за интервенции НБУ в межбанковском секторе. По сравнению с сентябрем, отрицательное сальдо интервенций сократилось на четверть, информирует регулятор.

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа", председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, комментируя данные Нацбанка, 8 ноября написал в Telegram, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года резервы сократились на 15%.

"Впрочем, с учетом сокращения импорта, их уровень остается на адекватном уровне. Увеличение золотовалютных резервов будет способствовать поддержанию текущей курсовой стабильности гривны", – считает нардеп.