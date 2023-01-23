21-летняя парамедик Пташка с "Азовстали": Я уже ни семьи, ни детей не хочу. Так уже сложилось

Полищук: Не думаю, что я вообще готова буду к тому, чтобы воспитать еще одну маленькую вселенную Фото: Катерина Поліщук / Facebook

"Привыкнуть к гражданскому миру после того, как ты привыкаешь к войне, очень сложно. Все-таки ты понимаешь, где твое место теперь. Многие из наших после всего того ада – они такие: "Я хочу немножко отдохнуть. Я хочу семью". Я уже ни семьи, ни детей [не хочу]. Так уже сложилось. Не думаю, что я вообще готова буду к тому, чтобы воспитать еще одну маленькую вселенную, которая будет нести в этот мир то, что я в нее заложу", – призналась Полищук.

21-летняя парамедик отметила, что в дальнейшем будет заниматься освобождением пленных и волонтерством.