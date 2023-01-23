21-летняя парамедик Пташка с "Азовстали": Я уже ни семьи, ни детей не хочу. Так уже сложилось

"Привыкнуть к гражданскому миру после того, как ты привыкаешь к войне, очень сложно. Все-таки ты понимаешь, где твое место теперь. Многие из наших после всего того ада – они такие: "Я хочу немножко отдохнуть. Я хочу семью". Я уже ни семьи, ни детей [не хочу]. Так уже сложилось. Не думаю, что я вообще готова буду к тому, чтобы воспитать еще одну маленькую вселенную, которая будет нести в этот мир то, что я в нее заложу", – призналась Полищук.
21-летняя парамедик отметила, что в дальнейшем будет заниматься освобождением пленных и волонтерством.
Катерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж имени Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.
Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной 2022 года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.
21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в рамках которого Пташка вернулась домой.
2 декабря Пташка сообщила о награждении ее орденом "За мужество" III степени.
Жених Пташки погиб на войне против российских оккупантов.