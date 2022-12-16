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16 декабря, 2022
 
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"Если я состарилась за этот год, то что говорить о них?" Парамедик Пташка с "Азовстали" показала своих "ма и па"

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Пташка: Любите родителей, пока они живы
Пташка: Любите родителей, пока они живы
Фото: mad_birdie31 / Instagram

Украинский парамедик Пташка (Катерина Полищук) 15 декабря разместила в Facebook фото, на котором запечатлена вместе со своими родителями.

"А то мои ма и па. Люди, которые пережили побольше моего. И если я состарилась за этот год, то что говорить о них? Вечная благодарность. Любите родителей, пока они живы", – написала она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xSKZgAQyqaaSFsxoeuhuSgcVSHDKMZULN128A4T8BaWTk9N9ij4pairQvmwK5yonl&id=100086278774417

Контекст:

21-летняя Катерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж имени Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.

Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.

21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в рамках которого Пташка вернулась домой.

2 декабря Пташка сообщила о награждении ее орденом "За мужество" III степени.

Теги: Азовсталь, семья, Катерина Полищук
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