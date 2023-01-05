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05 января, 2023
 
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"Ожиданием своим ты меня спасла". Парамедик Пташка снялась вместе со своей матерью

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21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в рамках которого Пташка вернулась домой
21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в рамках которого Пташка вернулась домой
Фото: mad_birdie31 / Instagram

Украинский парамедик Пташка (Катерина Полищук) 4 января разместила в Facebook фото, на котором запечатлена вместе со своей матерью.

"Ожиданием своим ты меня спасла. Просто ты умеешь ждать и бороться, как никто другой", – написала Пташка.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid022CeL7sJLkU9kJQdW5hB99mHUowbEjf69Dv9MqjzjFaApFqQWghnZxU9m18wbpsMAl&id=100086278774417

Контекст:

21-летняя Катерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж имени Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.

Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.

21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в рамках которого Пташка вернулась домой.

2 декабря Пташка сообщила о награждении ее орденом "За мужество" III степени.

Теги: семья, Катерина Полищук
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