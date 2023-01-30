"Общее количество – 3–5 тыс. пока живых оккупантов". Андрющенко заявил, что под Мариуполем россияне собирают войска для наступления на Угледар

По его словам, за выходные в селах к северу от Мариуполя стало больше прибывших из России мобилизованных. Примерное общее количество новобранцев, базирующихся в селе Белосарайская коса и в селах на границе с Волновахским районом, которое называет советник мэра, – до 4 тыс. человек.
"Кроме того, проходит доукомплектование подразделений врага по приписке из Луганской области к северу от Мариуполя. По словам самих оккупантов на месте, готовят подразделения для атаки на Угледар. Общее количество контингента на доукомплектовании – 3–5 тыс. пока живых оккупантов", – написал Андрющенко.
Кроме того, оккупанты, по данным советника мэра, начали накапливать технику наступательного характера вблизи Мариуполя.
"[Название] Угледар звучит достаточно часто, чтобы сделать вывод о подготовке соответствующего наступления оккупантов", – отметил Андрющенко.
В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий. В то же время в январе 2023 года украинские войска покинули Соледар Донецкой области.
Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Угледара Донецкой области. Зеленский подчеркивал, что захватчики не просто штурмуют позиции ВСУ, а уничтожают эти города. 29 января президент Украины добавил, что на этом направлении "ситуация очень жесткая и враг не жалеет людей".
В попытках штурмовать Бахмут российские оккупанты теряют до батальона живой силы в день, сообщил 26 января представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый. За два месяца попыток прорвать украинскую оборону на этом направлении "потери противника соразмерны двум чеченским войнам", добавил он. 27 января Череватый информировал также о больших потерях оккупантов в районе Угледара.