"Общее количество – 3–5 тыс. пока живых оккупантов". Андрющенко заявил, что под Мариуполем россияне собирают войска для наступления на Угледар

Российские оккупанты формируют подразделения под Мариуполем для переброски их в наступление под Угледаром, сообщает Андрющенко Фото: EPA

По его словам, за выходные в селах к северу от Мариуполя стало больше прибывших из России мобилизованных. Примерное общее количество новобранцев, базирующихся в селе Белосарайская коса и в селах на границе с Волновахским районом, которое называет советник мэра, – до 4 тыс. человек.

"Кроме того, проходит доукомплектование подразделений врага по приписке из Луганской области к северу от Мариуполя. По словам самих оккупантов на месте, готовят подразделения для атаки на Угледар. Общее количество контингента на доукомплектовании – 3–5 тыс. пока живых оккупантов", – написал Андрющенко.

Кроме того, оккупанты, по данным советника мэра, начали накапливать технику наступательного характера вблизи Мариуполя.

"[Название] Угледар звучит достаточно часто, чтобы сделать вывод о подготовке соответствующего наступления оккупантов", – отметил Андрющенко.