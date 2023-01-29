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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вагнеровцы" под Бахмутом истощились, их заменяют обычные российские войска – Институт изучения войны

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Российские силы не восстановили "достаточную боевую мощь", чтобы начинать наступление ISW
Российские силы не восстановили "достаточную боевую мощь", чтобы начинать наступление – ISW
Фото: EPA

Россия заменяет наемников из ЧКВ "Вагнер", которые воюют под Бахмутом Донецкой области, на обычные войска. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 28 января.

"Силы ЧВК "Вагнер" в районе Бахмута не достигли значительных успехов после захвата Соледара. Подразделения российской армии сейчас участвуют в боях за Бахмут с целью активизации российского наступления", – отметили аналитики. 

По их словам, "вагнеровцы" истощились. 

Эксперты уточнили, об усилении позиции силами штатной армии свидетельствует видео, опубликованное украинской 28 отдельной механизированной бригадой имени Рыцарей Зимнего Похода, на котором видно что "российские воздушно-десантные войска действуют вокруг Бахмута". Кроме того, об замене или усилении говорит то, что Министерство обороны РФ все чаще сообщает, что российские воздушно-десантные войска действуют в районе Бахмута. 

"Российские силы, возможно, пытаются помешать Украине вернуть себя инициативу в преддверии запланированного решающего наступления России на Донбассе", – сказано в отчете.

Аналитики отметили, что локализованные атаки на Угледар и другие населенные пункты в Донецкой области, а также на населенные пункты в Запорожской областях направлены на то, чтобы "рассредоточить украинские войска и создать условия для решающего наступления". 

В то же время эксперты считают, что российские силы не восстановили "достаточную боевую мощь" после потерь на ранних этапах войны, чтобы позволить себе проводить одновременные крупномасштабные механизированные наступления в течение следующих нескольких месяцев. 

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

23 января CNN назвал бойцов "Вагнера" "одноразовой пехотой" российского наступления на востоке Украины. Ссылаясь на отчеты украинской разведки за декабрь 2022 года, канал написал, что вагнеровцы представляют "серьезную угрозу" на близком расстоянии даже в условиях "безумных потерь", которые они несут. При этом их смерти не имеют никакого значения для российского общества.

The New York Times написала, что количество могил на кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, принадлежащем ЧВК "Вагнер", увеличилось в семь раз за последние два месяца.

Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, остались только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января. 

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, наемники, Соледар, российская агрессия, наступление, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут, Угледар, войска, ISW
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