"Вагнеровцы" под Бахмутом истощились, их заменяют обычные российские войска – Институт изучения войны

"Силы ЧВК "Вагнер" в районе Бахмута не достигли значительных успехов после захвата Соледара. Подразделения российской армии сейчас участвуют в боях за Бахмут с целью активизации российского наступления", – отметили аналитики.

По их словам, "вагнеровцы" истощились.

Эксперты уточнили, об усилении позиции силами штатной армии свидетельствует видео, опубликованное украинской 28 отдельной механизированной бригадой имени Рыцарей Зимнего Похода, на котором видно что "российские воздушно-десантные войска действуют вокруг Бахмута". Кроме того, об замене или усилении говорит то, что Министерство обороны РФ все чаще сообщает, что российские воздушно-десантные войска действуют в районе Бахмута.

"Российские силы, возможно, пытаются помешать Украине вернуть себя инициативу в преддверии запланированного решающего наступления России на Донбассе", – сказано в отчете.

Аналитики отметили, что локализованные атаки на Угледар и другие населенные пункты в Донецкой области, а также на населенные пункты в Запорожской областях направлены на то, чтобы "рассредоточить украинские войска и создать условия для решающего наступления".

В то же время эксперты считают, что российские силы не восстановили "достаточную боевую мощь" после потерь на ранних этапах войны, чтобы позволить себе проводить одновременные крупномасштабные механизированные наступления в течение следующих нескольких месяцев.