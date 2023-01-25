NYT: Кладбище бывших заключенных, завербованных в ЧВК "Вагнер", увеличилось за два месяца в семь раз

Журналисты издания опубликовали спутниковые фото участка, где наемников хоронят в безымянных могилах. На кадре, который был сделан 24 января, авторы насчитали около 170 могил.

Сравнивая его со снимками за ноябрь 2022 года, авторы говорят о "колоссальных потерях", отмечая, что реальный масштаб потерь еще больше, потому что многие трупы кремировали, а не хоронили.

О секретном кладбище ЧВК "Вагнер" в Краснодарском крае в декабре 2022 года впервые сообщил автор Telegram-канала "Титушки в Краснодаре" военный пенсионер Виталий Вотановский. Он рассказал изданию "Кавказ.Реалии", что захоронение находится недалеко от базы подготовки наемников ЧВК "Вагнер" в поселке Молькино.

Владелец ЧВК Евгений Пригожин через пресс-службу своей компании "Конкорд" подтвердил существование "мемориального комплекса" в Краснодарском крае.