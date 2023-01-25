NYT: Кладбище бывших заключенных, завербованных в ЧВК "Вагнер", увеличилось за два месяца в семь раз

Журналисты издания опубликовали спутниковые фото участка, где наемников хоронят в безымянных могилах. На кадре, который был сделан 24 января, авторы насчитали около 170 могил.
Сравнивая его со снимками за ноябрь 2022 года, авторы говорят о "колоссальных потерях", отмечая, что реальный масштаб потерь еще больше, потому что многие трупы кремировали, а не хоронили.
О секретном кладбище ЧВК "Вагнер" в Краснодарском крае в декабре 2022 года впервые сообщил автор Telegram-канала "Титушки в Краснодаре" военный пенсионер Виталий Вотановский. Он рассказал изданию "Кавказ.Реалии", что захоронение находится недалеко от базы подготовки наемников ЧВК "Вагнер" в поселке Молькино.
Владелец ЧВК Евгений Пригожин через пресс-службу своей компании "Конкорд" подтвердил существование "мемориального комплекса" в Краснодарском крае.
На стороне России в войне против Украины, в частности в Донецкой области, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные. По информации Белого дома на конец декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные заключенные.
23 января CNN назвал бойцов "Вагнера" "одноразовой пехотой" российского наступления на востоке Украины. Ссылаясь на отчеты украинской разведки за декабрь 2022 года, канал написал, что вагнеровцы представляют "серьезную угрозу" на близком расстоянии даже в условиях "безумных потерь", которые они несут. При этом их смерти не имеют никакого значения для российского общества.