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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вагнеровцы не обращают внимания на свои потери в войне против Украины – CNN

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Силы группы "Вагнера" несут большие потери в Донецкой области
Силы группы "Вагнера" несут большие потери в Донецкой области
Фото: EPA

Бойцы группы "Вагнера" стали "одноразовой пехотой" российского наступления на востоке Украины. Об этом говорится в материале CNN, опубликованном 23 января.

Журналисты телеканала ссылаются на материалы украинской разведки, датированные декабрем 2022 года.

В отчете разведка отметила, что вагнеровцы представляют "серьезную угрозу" на близком расстоянии даже в условиях "безумных потерь", которые они несут. Как говорится в материале, наемники ЧВК стали для России "одноразовой пехотой", а их смерти не имеют никакого значения для российского общества.

Перехваты телефонных разговоров свидетельствуют о "беспощадном" отношении командования к военным ЧВК. К примеру, несанкционированный уход команды наказывается расстрелом на месте, говорится в документе. Раненых вагнеровцев часто оставляют на поле боя на несколько часов, отметил CNN. Пехота не имеет права самостоятельно эвакуировать раненых, потому что обязана "продолжать штурм". В украинской разведке отметили, что такая тактика является "единственной эффективной для плохо обученных мобилизованных войск". 

Для первой волны атак командование ЧВК часто использует завербованных осужденных, говорится в материале. Они несут наибольшие потери – до 80%. За ними следуют более опытные бойцы с тепловизорами и приборами ночного видения.

Если силам "Вагнера" удается занять позицию, артиллерийская поддержка позволяет им вырыть окопы и закрепить свои достижения, но эти окопы очень уязвимы для атак на открытой местности. В то же время в разведке отметили, что между боевиками и российскими военными часто отсутствует координация.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин неоднократно заявлял, что его боевики несут ответственность за бои вокруг города Соледар Донецкой области, отметил CNN. Как подчеркнул телеканал, действия вокруг Соледара – путь Пригожина к большему количеству ресурсов. Кроме того, бои за Соледар играют важную роль в его "продолжающейся битве с российским военным руководством".

Контекст:

С конца декабря российские войска пытаются захватить Соледар. 9 января Минобороны Украины сообщили, что оккупанты изменили тактику и начали мощный штурм.

10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию. Согласно сводкам Генерального штаба ВСУ, в последние дни продолжаются интенсивные бои.

На стороне России в войне против Украины, в частности в Донецкой области, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные. По информации Белого дома на конец декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные заключенные. 

Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, остались только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января. 

Теги: Россия, Донецк, Украина, Донецкая область, военные, угрозы, боевики, наемники, Соледар, артиллерия, отчет, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, войска, ЧВК
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