Вагнеровцы не обращают внимания на свои потери в войне против Украины – CNN

Журналисты телеканала ссылаются на материалы украинской разведки, датированные декабрем 2022 года.

В отчете разведка отметила, что вагнеровцы представляют "серьезную угрозу" на близком расстоянии даже в условиях "безумных потерь", которые они несут. Как говорится в материале, наемники ЧВК стали для России "одноразовой пехотой", а их смерти не имеют никакого значения для российского общества.

Перехваты телефонных разговоров свидетельствуют о "беспощадном" отношении командования к военным ЧВК. К примеру, несанкционированный уход команды наказывается расстрелом на месте, говорится в документе. Раненых вагнеровцев часто оставляют на поле боя на несколько часов, отметил CNN. Пехота не имеет права самостоятельно эвакуировать раненых, потому что обязана "продолжать штурм". В украинской разведке отметили, что такая тактика является "единственной эффективной для плохо обученных мобилизованных войск".

Для первой волны атак командование ЧВК часто использует завербованных осужденных, говорится в материале. Они несут наибольшие потери – до 80%. За ними следуют более опытные бойцы с тепловизорами и приборами ночного видения.

Если силам "Вагнера" удается занять позицию, артиллерийская поддержка позволяет им вырыть окопы и закрепить свои достижения, но эти окопы очень уязвимы для атак на открытой местности. В то же время в разведке отметили, что между боевиками и российскими военными часто отсутствует координация.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин неоднократно заявлял, что его боевики несут ответственность за бои вокруг города Соледар Донецкой области, отметил CNN. Как подчеркнул телеканал, действия вокруг Соледара – путь Пригожина к большему количеству ресурсов. Кроме того, бои за Соледар играют важную роль в его "продолжающейся битве с российским военным руководством".