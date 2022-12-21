Пригожин пообещал "дожать" вопрос об участии в войне российских женщин-заключенных. Они якобы сами просятся

По ее версии, к Пригожину обратился депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, который является сторонником участия заключенных в "специальной военной операции", как называют войну в России.
"Сейчас ко мне обратился коллектив женщин, отбывающих наказание в ИК-6 города Нижнего Тагила Свердловской области. Они готовы отправиться в зону "специальной военной операции" в качестве связистов, врачей, медсестер, чтобы оказывать там посильную помощь нашим военнослужащим", – цитирует Вегнера пресс-служба Пригожина.
Владелец ЧВК "Вагнер" ответил, что согласен с депутатом, что заключенные "могут оказать помощь" стране.
"Не только медсестрами и связистами, а также в диверсионных группах и снайперских парах. Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но думаю, дожмем", – заявил Пригожин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии.
Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто является так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявлял он в октябре.
В конце октября основательница организации "Русь сидящая" Ольга Романова сообщала, что Пригожин для войны против Украины завербовал уже более 20 тыс. заключенных. С тех пор вербовки продолжались, в том числе в колониях на оккупированной территории Украины.