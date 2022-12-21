Пригожин пообещал "дожать" вопрос об участии в войне российских женщин-заключенных. Они якобы сами просятся

В России утверждают, что для войны против Украины Пригожин завербовал более 20 тыс. заключенных Фото: ЕРА (архив)

По ее версии, к Пригожину обратился депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, который является сторонником участия заключенных в "специальной военной операции", как называют войну в России.

"Сейчас ко мне обратился коллектив женщин, отбывающих наказание в ИК-6 города Нижнего Тагила Свердловской области. Они готовы отправиться в зону "специальной военной операции" в качестве связистов, врачей, медсестер, чтобы оказывать там посильную помощь нашим военнослужащим", – цитирует Вегнера пресс-служба Пригожина.

Владелец ЧВК "Вагнер" ответил, что согласен с депутатом, что заключенные "могут оказать помощь" стране.

"Не только медсестрами и связистами, а также в диверсионных группах и снайперских парах. Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но думаю, дожмем", – заявил Пригожин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)