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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В больницу Юбилейного поступили около 300 раненых и больных наемников "Вагнер", врачи отказываются их лечить – Генштаб ВСУ

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Россияне несут значительные потери, отмечают в Генштабе
Россияне несут значительные потери, отмечают в Генштабе
Фото: function.mil.ru (иллюстративное)

Российские оккупанты продолжает нести значительные потери в войне против Украины. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 29 января.

Так, по информации Генштаба, в 15-ю городскую многопрофильную больницу Юбилейного Луганской области доставлены до 300 наемников ЧВК "Вагнер".

"Поскольку большинство из них являются носителями таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь", – сказано в сообщении.  

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На некоторых оккупированных территориях Украины больницы переполнены ранеными захватчиками, а медперсонал заменяют российскими врачами, сообщал Генштаб в январе. 

23 января в Генштабе проинформировали, что за последнее время в горбольницу Днепрорудного Запорожской области доставили около 150 раненых захватчиков. При этом большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из РФ.

Украинские военные также сообщали о значительном увеличении количества раненых россиян на временно захваченной территории Херсонской области.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 28 января, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 125,5 тыс. российских оккупантов, 293 самолета, 284 вертолета и тысячи единиц военной техники. 

Теги: Луганская область, Генштаб ВСУ, раненые, больница, туберкулез, война России против Украины, ЧВК Вагнер, медики, потери армии России, российские оккупанты
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