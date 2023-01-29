В больницу Юбилейного поступили около 300 раненых и больных наемников "Вагнер", врачи отказываются их лечить – Генштаб ВСУ

Так, по информации Генштаба, в 15-ю городскую многопрофильную больницу Юбилейного Луганской области доставлены до 300 наемников ЧВК "Вагнер".

"Поскольку большинство из них являются носителями таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь", – сказано в сообщении.

На некоторых оккупированных территориях Украины больницы переполнены ранеными захватчиками, а медперсонал заменяют российскими врачами, сообщал Генштаб в январе.

23 января в Генштабе проинформировали, что за последнее время в горбольницу Днепрорудного Запорожской области доставили около 150 раненых захватчиков. При этом большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из РФ.

Украинские военные также сообщали о значительном увеличении количества раненых россиян на временно захваченной территории Херсонской области.