В больницу Юбилейного поступили около 300 раненых и больных наемников "Вагнер", врачи отказываются их лечить – Генштаб ВСУ

Так, по информации Генштаба, в 15-ю городскую многопрофильную больницу Юбилейного Луганской области доставлены до 300 наемников ЧВК "Вагнер".
"Поскольку большинство из них являются носителями таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь", – сказано в сообщении.
На некоторых оккупированных территориях Украины больницы переполнены ранеными захватчиками, а медперсонал заменяют российскими врачами, сообщал Генштаб в январе.
23 января в Генштабе проинформировали, что за последнее время в горбольницу Днепрорудного Запорожской области доставили около 150 раненых захватчиков. При этом большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из РФ.
Украинские военные также сообщали о значительном увеличении количества раненых россиян на временно захваченной территории Херсонской области.
По данным Генштаба ВСУ на 28 января, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 125,5 тыс. российских оккупантов, 293 самолета, 284 вертолета и тысячи единиц военной техники.