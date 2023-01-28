Пригожин не руководит боевыми отрядами ЧВК "Вагнер", его функции – пиар и финансирование – ГУР

"Если мы говорим о Пригожине, то его ключевая функция – медийная и политическая. Он непосредственно не руководит боевыми отрядами, он не возглавляет штаб. Его задача – это обеспечение ресурсной базы, финансирование. Это, собственно, бизнес весь этот теневой на территории РФ и за границей. Ну и пиар, и политическое будущее", – сказал Юсов.

Он пояснил, что одна из основных задач вагнеровцев на территории Украины – создание для них политической перспективы в России после замены президента РФ Владимира Путина.

По словам представителя ГУР, недавние кадровые перестановки в высшем военном руководстве России направлены в том числе на то, чтобы снизить активность ЧВК "Вагнер".

Он отметил, что введенные против ЧВК "Вагнер" санкции и признание ее в США транснациональной преступной организацией уменьшат денежные потоки, которые россияне смогут использовать для войны против Украины.