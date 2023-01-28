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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пригожин не руководит боевыми отрядами ЧВК "Вагнер", его функции – пиар и финансирование – ГУР

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Санкции против группы "Вагнера" усложнят ее финансирование, считают в украинской разведке
Санкции против группы "Вагнера" усложнят ее финансирование, считают в украинской разведке
Фото: ЧВК Вагнер / "ВКонтакте"

Основатель ЧВК "Вагнер", российский бизнесмен Евгений Пригожин не руководит непосредственно боевыми действиями с участием своих наемников. Об этом сказал 27 января спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, который транслирует канал "Рада".

"Если мы говорим о Пригожине, то его ключевая функция – медийная и политическая. Он непосредственно не руководит боевыми отрядами, он не возглавляет штаб. Его задача – это обеспечение ресурсной базы, финансирование. Это, собственно, бизнес весь этот теневой на территории РФ и за границей. Ну и пиар, и политическое будущее", – сказал Юсов.

Он пояснил, что одна из основных задач вагнеровцев на территории Украины – создание для них политической перспективы в России после замены президента РФ Владимира Путина.

По словам представителя ГУР, недавние кадровые перестановки в высшем военном руководстве России направлены в том числе на то, чтобы снизить активность ЧВК "Вагнер".

Он отметил, что введенные против ЧВК "Вагнер" санкции и признание ее в США транснациональной преступной организацией уменьшат денежные потоки, которые россияне смогут использовать для войны против Украины.

Контекст:

В СМИ Пригожина называли "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ. После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии.

Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре 2022 года.

В январе 2023 года американский Институт исследования войны (ISW) отметил, что Пригожин готовит почву для того, чтобы обвинить в неудачах оккупантов под Бахмутом Донецкой области именно российское военное командование, сняв ответственность с ЧВК "Вагнер". При этом бои в Соледаре, по мнению аналитиков ISW, Пригожин использовал для рекламы своей ЧВК, настаивая на ее "исключительной" роли.

После того как министерство обороны России не упомянуло вагнеровцев среди сил, участвовавших в боях за Соледар, Пригожин заявил, что не будет спорить с министерством, потому что "лодка и так качается", но добавил, что "на эти вопросы, безусловно, ответы потребуются".

В отчете за 16 января в ISW заявили, что Путин лично вступил в кампанию по снижению рейтинга Пригожина.

Теги: Владимир Путин, Андрей Юсов, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, ГУР Минобороны Украины, ЧВК
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