США признали ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией

Минфин США ввел новые санкции против ЧВК "Вагнер" и связанных с ней компаний Фото: depositphotos.com

Объявление "Вагнера" транснациональной преступной организацией означает заморозку любых американских активов группировки и запрещает физическим и юридическим лицам США предоставлять средства, товары или услуги этой группировке.

Решение обосновывается тем, что вагнеровцы причастны к серьезной преступной деятельности, в частности к массовым казням, изнасилованиям, похищениям детей и физическому насилию в разных странах мира, среди прочего в Центральноафриканской Республике и Мали.

Минфин США также ввел санкции в отношении людей и компаний, которых связывают с ЧВК "Вагнер", а также ряда компаний российского военно-промышленного комплекса. В санкционный список среди прочего попал глава Татарстана Рустам Минниханов.

"Сегодняшние расширенные санкции против группы "Вагнера", а также новые санкции против их сообщников и других компаний, способствующих развитию российского военного комплекса, еще больше ограничат возможности Путина по вооружению и оснащению своей военной машины", – заявила министр финансов США Джэнет Йеллен.