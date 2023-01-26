США признали ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией

Объявление "Вагнера" транснациональной преступной организацией означает заморозку любых американских активов группировки и запрещает физическим и юридическим лицам США предоставлять средства, товары или услуги этой группировке.
Решение обосновывается тем, что вагнеровцы причастны к серьезной преступной деятельности, в частности к массовым казням, изнасилованиям, похищениям детей и физическому насилию в разных странах мира, среди прочего в Центральноафриканской Республике и Мали.
Минфин США также ввел санкции в отношении людей и компаний, которых связывают с ЧВК "Вагнер", а также ряда компаний российского военно-промышленного комплекса. В санкционный список среди прочего попал глава Татарстана Рустам Минниханов.
"Сегодняшние расширенные санкции против группы "Вагнера", а также новые санкции против их сообщников и других компаний, способствующих развитию российского военного комплекса, еще больше ограничат возможности Путина по вооружению и оснащению своей военной машины", – заявила министр финансов США Джэнет Йеллен.
По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.
СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично основатель ЧВК Евгений Пригожин, позже появилось видео из колонии, где он выступил перед заключенными. Пригожин назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне". Заключенным он пообещал, что в колонию они "не вернутся в любом случае".
По данным Reuters на начало 2023 года, более 1 тыс. вагнеровцев были убиты под Бахмутом с конца ноября по начало декабря 2022 года. Общие потери вагнеровцев составили, согласно сообщению, 4100 убитыми и 10 тыс. ранеными.
По информации Офиса президента Украины, за время полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля прошлого года, украинские защитники убили, ранили, "отправили в без вести" или взяли в плен почти 30 тыс. вагнеровцев, завербованных в местах лишения свободы.