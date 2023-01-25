Полиция решила отпустить задержанного в Норвегии командира ЧВК "Вагнер"

Как уточнил исполняющий обязанности начальника юридического отдела иммиграционного подразделения полиции Йон Андреас Йохансен, Медведева освобождают, потому что больше нет предпосылок для его дальнейшего содержания под стражей в соответствии с норвежским законом об иммиграции.

Адвокат Медведева Брюньульф Риснес сказал, что сейчас его подзащитный планирует найти себе место жительства. О дальнейших его планах защитник пока не знает.

В пресс-службе директората по делам иностранцев NRK, что Медведев подал заявление о предоставление убежища, которое рассматривается в обычном порядке.

Медведев был задержан норвежской полицией вечером 22 января. По словам Риснеса, это произошло из-за "несогласия" подзащитного по поводу мер, предпринятых для обеспечения его безопасности. Адвокат охарактеризовал их как "очень строгие", что повлекло за собой "трения".

После задержания Медведев находился в депортационном центре "Трандум", однако, по словам Риснеса и представителей полиции, о его депортации речь не шла.