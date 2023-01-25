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Полиция решила отпустить задержанного в Норвегии командира ЧВК "Вагнер"

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Медведев подал прошение об убежище и будет ждать решения властей Норвегии
Медведев подал прошение об убежище и будет ждать решения властей Норвегии
Скриншот: Гулагу-нет Официальный канал / YouTube

Бывший командир подразделения российской частной военной компании "Вагнер" Андрей Медведев, который попросил в Норвегии убежище после бегства из России, отпущен местной полицией после задержания 22 января. Об этом 25 января сообщает NRK.

Как уточнил исполняющий обязанности начальника юридического отдела иммиграционного подразделения полиции Йон Андреас Йохансен, Медведева освобождают, потому что больше нет предпосылок для его дальнейшего содержания под стражей в соответствии с норвежским законом об иммиграции.

Адвокат Медведева Брюньульф Риснес сказал, что сейчас его подзащитный планирует найти себе место жительства. О дальнейших его планах защитник пока не знает.

В пресс-службе директората по делам иностранцев NRK, что Медведев подал заявление о предоставление убежища, которое рассматривается в обычном порядке.

Медведев был задержан норвежской полицией вечером 22 января. По словам Риснеса, это произошло из-за "несогласия" подзащитного по поводу мер, предпринятых для обеспечения его безопасности. Адвокат охарактеризовал их как "очень строгие", что повлекло за собой "трения".

После задержания Медведев находился в депортационном центре "Трандум", однако, по словам Риснеса и представителей полиции, о его депортации речь не шла.

Контекст:

15 января о бегстве Медведева в Норвегию сообщил живущий во Франции российский правозащитник, основатель правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин, .

Медведев, по информации Осечкина, смог покинуть территорию РФ в районе населенного пункта Никель Мурманской области в четверг, 12 января, и, оказавшись в Норвегии, обратился в правоохранительные органы и запросил защиту и политическое убежище. Правозащитник назвал произошедшее "успешной эвакуацией".

Медведев – командир казненного кувалдой наемника-вагнеровца Евгения Нужнина. Он покинул боевые позиции ЧВК "Вагнер" сразу после окончания четырехмесячного контракта, подписанного 6 июля 2022 года, став за эти месяцы, как сообщала Gulagu.net, очевидцем и свидетелем многих казней и внесудебных расправ со стороны службы безопасности Пригожина.

По признанию Медведева, в Норвегию он сбежал, прежде всего чтобы сохранить себе жизнь. Кроме того, он хочет рассказать миру правду о ЧВК "Вагнер" и ее преступлениях, а также "наказать" основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за смерть людей, которые погибли по его приказу в Украине. Gulagu.net сообщила, что Медведеву грозит "жестокое убийство и смерть" за высказывания против ЧВК "Вагнер", если его вернут в Россию.

Теги: Россия, Украина, Норвегия, правозащитники, депортация, иммиграция, правоохранители, убежище, ЧВК Вагнер, задержание, адвокат, ЧВК, Владимир Осечкин
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