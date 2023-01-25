Полиция решила отпустить задержанного в Норвегии командира ЧВК "Вагнер"

Как уточнил исполняющий обязанности начальника юридического отдела иммиграционного подразделения полиции Йон Андреас Йохансен, Медведева освобождают, потому что больше нет предпосылок для его дальнейшего содержания под стражей в соответствии с норвежским законом об иммиграции.
Адвокат Медведева Брюньульф Риснес сказал, что сейчас его подзащитный планирует найти себе место жительства. О дальнейших его планах защитник пока не знает.
В пресс-службе директората по делам иностранцев NRK, что Медведев подал заявление о предоставление убежища, которое рассматривается в обычном порядке.
Медведев был задержан норвежской полицией вечером 22 января. По словам Риснеса, это произошло из-за "несогласия" подзащитного по поводу мер, предпринятых для обеспечения его безопасности. Адвокат охарактеризовал их как "очень строгие", что повлекло за собой "трения".
После задержания Медведев находился в депортационном центре "Трандум", однако, по словам Риснеса и представителей полиции, о его депортации речь не шла.
15 января о бегстве Медведева в Норвегию сообщил живущий во Франции российский правозащитник, основатель правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин, .
Медведев, по информации Осечкина, смог покинуть территорию РФ в районе населенного пункта Никель Мурманской области в четверг, 12 января, и, оказавшись в Норвегии, обратился в правоохранительные органы и запросил защиту и политическое убежище. Правозащитник назвал произошедшее "успешной эвакуацией".
Медведев – командир казненного кувалдой наемника-вагнеровца Евгения Нужнина. Он покинул боевые позиции ЧВК "Вагнер" сразу после окончания четырехмесячного контракта, подписанного 6 июля 2022 года, став за эти месяцы, как сообщала Gulagu.net, очевидцем и свидетелем многих казней и внесудебных расправ со стороны службы безопасности Пригожина.
По признанию Медведева, в Норвегию он сбежал, прежде всего чтобы сохранить себе жизнь. Кроме того, он хочет рассказать миру правду о ЧВК "Вагнер" и ее преступлениях, а также "наказать" основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за смерть людей, которые погибли по его приказу в Украине. Gulagu.net сообщила, что Медведеву грозит "жестокое убийство и смерть" за высказывания против ЧВК "Вагнер", если его вернут в Россию.