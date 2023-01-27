ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вывезли 3,5 тыс. украинских заключенных в Крым и пытаются завербовать их в ЧВК "Вагнер" – Центр нацсопротивлеиня

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинских заключенных вербуют в "Вагнер"
Украинских заключенных вербуют в "Вагнер"
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты вывезли 3,5 тыс. заключенных из мест лишения свободы на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Об этом 27 января сообщил Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций.

По данным центра, заключенных, вопреки их воле, перевезли в Крым, где теперь вагнеровцы проводят агитацию по вступлению в свою террористическую организацию.

"Однако большинство отказывается заключать контракт и из-за отказа россияне создали для них невыносимые условия", – говорится в сообщении.

В центре отмечают, что речь идёт о заключенных, которые были осуждены в Украине за уголовные преступления и находились в тюрьмах до начала полномасштабного вторжения. 

Контекст:

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.

СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично основатель ЧВК Евгений Пригожин, позже появилось видео из колонии, где он выступил перед заключенными. Пригожин назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне". Заключенным он пообещал, что в колонию они "не вернутся в любом случае".

По данным Reuters на начало 2023 года, более 1 тыс. вагнеровцев были убиты под Бахмутом с конца ноября по начало декабря 2022 года. Общие потери вагнеровцев составили, согласно сообщению, 4100 убитыми и 10 тыс. ранеными.

По информации Офиса президента Украины, за время полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля прошлого года, украинские защитники убили, ранили, "отправили в без вести" или взяли в плен почти 30 тыс. вагнеровцев, завербованных в местах лишения свободы.

Министерство финансов США 26 января признало российскую частную военную компанию "Вагнер" транснациональной преступной организацией.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, война, Херсонская область, заключенные, Запорожская область, война России против Украины, колония
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Бандеровка недобитая. Вас добьют!" Россиянка на отдыхе в Турции бросилась на украинку. Видео
"Бандеровка недобитая. Вас добьют!" Россиянка на отдыхе в Турции бросилась на украинку. Видео
Ефросинина отреагировала на то, что в стране-агрессоре РФ ее назвали "террористкой" и объявили в розыск
Ефросинина отреагировала на то, что в стране-агрессоре РФ ее назвали "террористкой" и объявили в розыск
Галина ГРИШИНА
Демин рассказал о домогательствах артиста, который "носит перья", и "губастого стилиста на каблуках" из РФ
Демин рассказал о домогательствах артиста, который "носит перья", и "губастого стилиста на каблуках" из РФ
Галина ГРИШИНА
"Вы так долго ждали". Никитюк показала образ в жакете с глубоким декольте и нюдовых брюках
"Вы так долго ждали". Никитюк показала образ в жакете с глубоким декольте и нюдовых брюках
Как приготовить блюдо из баклажан – бабагануш. Рецепт
Как приготовить блюдо из баклажан – бабагануш. Рецепт
В стране-агрессоре РФ украинскую ведущую Ефросинину, которая рассказывает правду о нападении России на Украину, объявили в розыск
В стране-агрессоре РФ украинскую ведущую Ефросинину, которая рассказывает правду о нападении России на Украину, объявили в розыск
Галина ГРИШИНА
"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте особенные". Вакарчук спел в Бахмуте для украинских защитников. Видео
"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте особенные". Вакарчук спел в Бахмуте для украинских защитников. Видео
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем
Галина ГРИШИНА
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего
Галина ГРИШИНА
  "Бывает, сильное желание превращается в одержимость". Дорофеева в новом клипе сыграла соло на барабанах. Видео
  "Бывает, сильное желание превращается в одержимость". Дорофеева в новом клипе сыграла соло на барабанах. Видео
Галина ГРИШИНА
  Вышел трейлер украинского фильма "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева о луганских пограничниках. Названа дата премьеры. Видео
  Вышел трейлер украинского фильма "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева о луганских пограничниках. Названа дата премьеры. Видео
Галина ГРИШИНА
Вторая экс-жена Остапчука снялась в расстегнутых джинсах и показала трусы
Вторая экс-жена Остапчука снялась в расстегнутых джинсах и показала трусы
Секс-скандал в университете имени Карпенко-Карого. В полиции сообщили результаты расследования
Секс-скандал в университете имени Карпенко-Карого. В полиции сообщили результаты расследования
Галина ГРИШИНА
"Помни: сила в тебе". Дорофеева показала, как выглядела ребенком
"Помни: сила в тебе". Дорофеева показала, как выглядела ребенком
"Только счастья, наша девочка". Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала взрослую дочь
"Только счастья, наша девочка". Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала взрослую дочь
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек показала себя в полный рост со всех сторон в платье, под которым видны трусы и бюстгальтер
56-летняя Хайек показала себя в полный рост со всех сторон в платье, под которым видны трусы и бюстгальтер
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке (84469)
2
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после (57247)
3
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото (48261)
4
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу (28422)
5
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны" (25825)
6
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель (21765)
7
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому (19368)
8
Тина Кароль, отметившая 38-летие, показала свой праздничный торт (18741)
 
 
 
 