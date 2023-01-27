Оккупанты вывезли 3,5 тыс. украинских заключенных в Крым и пытаются завербовать их в ЧВК "Вагнер" – Центр нацсопротивлеиня

По данным центра, заключенных, вопреки их воле, перевезли в Крым, где теперь вагнеровцы проводят агитацию по вступлению в свою террористическую организацию.

"Однако большинство отказывается заключать контракт и из-за отказа россияне создали для них невыносимые условия", – говорится в сообщении.

В центре отмечают, что речь идёт о заключенных, которые были осуждены в Украине за уголовные преступления и находились в тюрьмах до начала полномасштабного вторжения.