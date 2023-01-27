Оккупанты вывезли 3,5 тыс. украинских заключенных в Крым и пытаются завербовать их в ЧВК "Вагнер" – Центр нацсопротивлеиня

По данным центра, заключенных, вопреки их воле, перевезли в Крым, где теперь вагнеровцы проводят агитацию по вступлению в свою террористическую организацию.
"Однако большинство отказывается заключать контракт и из-за отказа россияне создали для них невыносимые условия", – говорится в сообщении.
В центре отмечают, что речь идёт о заключенных, которые были осуждены в Украине за уголовные преступления и находились в тюрьмах до начала полномасштабного вторжения.
По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.
СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично основатель ЧВК Евгений Пригожин, позже появилось видео из колонии, где он выступил перед заключенными. Пригожин назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне". Заключенным он пообещал, что в колонию они "не вернутся в любом случае".
По данным Reuters на начало 2023 года, более 1 тыс. вагнеровцев были убиты под Бахмутом с конца ноября по начало декабря 2022 года. Общие потери вагнеровцев составили, согласно сообщению, 4100 убитыми и 10 тыс. ранеными.
По информации Офиса президента Украины, за время полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля прошлого года, украинские защитники убили, ранили, "отправили в без вести" или взяли в плен почти 30 тыс. вагнеровцев, завербованных в местах лишения свободы.
Министерство финансов США 26 января признало российскую частную военную компанию "Вагнер" транснациональной преступной организацией.