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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ведут наступление на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях, еще на четырех – обороняются – Генштаб ВСУ

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Россияне продолжают попытки захватить Бахмут
Россияне продолжают попытки захватить Бахмут
Фото: Петро Батанов / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные за сутки отразили атаки российских оккупантов в районе 16 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщил утром 29 января Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает наступательные действия на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. На купянском, лиманском, запорожском и херсонском – ведет оборону", – сказано в сообщении.

Подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Диброва и Белогоровка Луганской области; Ямполовка, Верхнекаменское, Раздоловка, Соль, Благодатное, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Новомихайловка, Водяное, Марьинка, Победа и Угледар в Донецкой области.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях ситуация – без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено, подчеркнули в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02QHamXFR4d51ztutFyVRN3EvjKBXRfEtrLjYUgRVpXdU3ThCNiE4tr24y5p5xXSJgl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Угледара Донецкой области. 

Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Марьинка, Водяное, наступление, война России против Украины, Новомихайловка, Бахмут, Угледар, Белогоровка, Верхнекаменское, Благодатное
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