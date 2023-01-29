Россияне ведут наступление на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях, еще на четырех – обороняются – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает наступательные действия на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. На купянском, лиманском, запорожском и херсонском – ведет оборону", – сказано в сообщении.

Подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Диброва и Белогоровка Луганской области; Ямполовка, Верхнекаменское, Раздоловка, Соль, Благодатное, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Новомихайловка, Водяное, Марьинка, Победа и Угледар в Донецкой области.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях ситуация – без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено, подчеркнули в Генштабе.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Угледара Донецкой области.