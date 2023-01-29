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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Ситуация очень жесткая. Враг не считает людей

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Зеленский рассказал о "жесткой" ситуации на передовой на Донбассе
Зеленский рассказал о "жесткой" ситуации на передовой на Донбассе
Фото: president.gov.ua

Защитники Украины демонстрируют чрезвычайную стойкость на Донбассе в условиях штурмовых действий российских войск. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в видеообращении вечером 29 января, обнародованном в YouTube пресс-службой Офиса президента Украины.

"Провел сегодня очередное заседание ставки. Основное внимание, конечно, ситуации на фронте. Прежде всего на Донбассе и на южных направлениях. Ситуация очень жесткая. бахмутское, угледарское и другие направления в Донецкой области – это постоянные российские штурмы. Постоянные попытки прорвать нашу оборону", – рассказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что "враг не считает людей" и, несмотря на многочисленные свои потери, сохраняет высокую интенсивность атак.

"В некоторых своих войнах Россия теряла в целом меньше, чем кладет там, в том числе под Бахмутом. И противопоставить этому можно только чрезвычайную стойкость и полное понимание того, что, защищая Донбасс, наши воины защищают всю Украину. Делаем все, чтобы наше давление все же перевесило штурмовые возможности оккупантов", – заявил президент.

Украинский лидер подчеркнул, что очень важно сохранять динамику оборонной поддержки от партнеров Украины, поскольку скорость поставок вооружения была и будет одним из ключевых факторов в этой войне.

"Россия надеется затянуть войну, истощить наши силы. Итак, мы должны сделать время нашим оружием. Должны ускорять события, ускорять поставки и открытие новых нужных опций по вооружениям для Украины", – подытожил Зеленский.

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. 

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Угледара Донецкой области. Зеленский подчеркивал, что захватчики не просто штурмуют позиции ВСУ, а уничтожают эти города.

В попытках штурмовать Бахмут российские оккупанты теряют до батальона живой силы в день, сообщил 26 января представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый. За два месяца попыток прорвать украинскую оборону на этом направлении "потери противника соразмерны двум чеченским войнам", добавил он. 27 января Череватый информировал также о больших потерях оккупантов в районе Угледара.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Донбасс, оккупация, Вооруженные силы Украины, вооружение, военная помощь, оборона, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, Угледар, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, деоккупация
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