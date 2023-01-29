Зеленский: Ситуация очень жесткая. Враг не считает людей

"Провел сегодня очередное заседание ставки. Основное внимание, конечно, ситуации на фронте. Прежде всего на Донбассе и на южных направлениях. Ситуация очень жесткая. бахмутское, угледарское и другие направления в Донецкой области – это постоянные российские штурмы. Постоянные попытки прорвать нашу оборону", – рассказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что "враг не считает людей" и, несмотря на многочисленные свои потери, сохраняет высокую интенсивность атак.

"В некоторых своих войнах Россия теряла в целом меньше, чем кладет там, в том числе под Бахмутом. И противопоставить этому можно только чрезвычайную стойкость и полное понимание того, что, защищая Донбасс, наши воины защищают всю Украину. Делаем все, чтобы наше давление все же перевесило штурмовые возможности оккупантов", – заявил президент.

Украинский лидер подчеркнул, что очень важно сохранять динамику оборонной поддержки от партнеров Украины, поскольку скорость поставок вооружения была и будет одним из ключевых факторов в этой войне.

"Россия надеется затянуть войну, истощить наши силы. Итак, мы должны сделать время нашим оружием. Должны ускорять события, ускорять поставки и открытие новых нужных опций по вооружениям для Украины", – подытожил Зеленский.