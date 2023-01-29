Оккупанты ведут наступательные действия на четырех направлениях – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает вести наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. На других направлениях обороняется на ранее занятых рубежах", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что противник ведет обстрелы на всех направлениях, используя минометы, ствольную и реактивную артиллерию, танки.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений противника. Вражеских наступательных группировок не обнаружено", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Вечером 28 января и утром 29 января Генштаб ВСУ сообщал о наступательных действиях оккупантов на трех направлениях.