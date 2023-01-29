ВСУ за сутки поразили две позиции ПВО, склад боеприпасов и станцию РЭБ россиян – Генштаб ВСУ

Так, по информации Генштаба, украинская авиация за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов.

"А наши ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, две позиции ПВО противника, шесть районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.