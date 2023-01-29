ВСУ за сутки поразили две позиции ПВО, склад боеприпасов и станцию РЭБ россиян – Генштаб ВСУ

Так, по информации Генштаба, украинская авиация за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов.
"А наши ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, две позиции ПВО противника, шесть районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ на 28 января, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 125,5 тыс. российских оккупантов, 293 самолета, 284 вертолета и тысячи единиц военной техники.