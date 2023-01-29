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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки поразили две позиции ПВО, склад боеприпасов и станцию РЭБ россиян – Генштаб ВСУ

Украинские военные ежедневно наносят удары по врагу
Украинские военные ежедневно наносят удары по врагу
Фото: Костянтин і Влада Ліберови / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки авиация, ракетные и артиллерийские войска сил обороны Украины нанесли ряд ударов по врагу. Об этом сообщил утром 29 января Генштаб ВСУ.

Так, по информации Генштаба, украинская авиация за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов.

"А наши ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, две позиции ПВО противника, шесть районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02QHamXFR4d51ztutFyVRN3EvjKBXRfEtrLjYUgRVpXdU3ThCNiE4tr24y5p5xXSJgl

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 28 января, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 125,5 тыс. российских оккупантов, 293 самолета, 284 вертолета и тысячи единиц военной техники. 

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, ПВО, война России против Украины, потери армии России
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