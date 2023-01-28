Десантники показали уничтожение оккупантов под Кременной с помощью польских САУ Krab

Россиян в районе Кременной обнаружили военные 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ.

"Оккупанты привезли сюда новое пополнение. Но не успели свежие силы толком рассмотреть местность, как их заметили дроны егерей-десантников", – говорится в описании к видео.

Координаты получили артиллеристы и ударили самоходными артиллерийскими установками Krab по грузовику россиян и месту, где оккупанты выкопали окопы и построили блиндажи.

"Под таким огневым шквалом любое укрытие станет последним", – добавили десантники.

11 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что в регионе самые жестокие бои продолжаются в направлении Кременной и Сватово, куда россияне перебрасывают резервы с других направлений. 14 января он заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной.