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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Десантники показали уничтожение оккупантов под Кременной с помощью польских САУ Krab

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Польские САУ Krab поступили на фронт летом
Польские САУ Krab поступили на фронт летом
Скриншот: Десантно-штурмові війська ЗС України / Telegram

Украинские десантники заметили, что в район Кременной Луганской области подвезли новую группу российских оккупантов и передали координаты артиллерии, которая уничтожила врага. Видео опубликовано в Telegram десантно-штурмовых войск ВСУ.

Россиян в районе Кременной обнаружили военные 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ.

"Оккупанты привезли сюда новое пополнение. Но не успели свежие силы толком рассмотреть местность, как их заметили дроны егерей-десантников", – говорится в описании к видео.

Координаты получили артиллеристы и ударили самоходными артиллерийскими установками Krab по грузовику россиян и месту, где оккупанты выкопали окопы и построили блиндажи.

"Под таким огневым шквалом любое укрытие станет последним", – добавили десантники. 

11 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что в регионе самые жестокие бои продолжаются в направлении Кременной и Сватово, куда россияне перебрасывают резервы с других направлений. 14 января он заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной.

Контекст:

AHS Krab – польская САУ. При ее производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS-90, для шасси – южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder. Производителем AHS Krab является польский завод Huta Stalowa Wola.

7 июня 2022 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о подписании между Украиной и Польшей контракта о поставках оружия. Он отметил, что это "один из крупнейших, если не самый крупный" контракт на экспорт вооружений из Польши за последние 30 лет. В сообщении прямо не упоминались САУ Krab, но именно они были на фотографиях с завода, которыми пресс-служба Моравецкого проиллюстрировала новость о его визите.

9 июня министр обороны Украины Алексей Резников отчитался, что польские САУ Krab готовы к выполнению задач на фронте. Он отмечал, что после орудий М777 и FH70САУ Caesar и М109А3 это пятый вид артиллерии калибра 155 мм, который удалось привлечь Украине.

29 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что САУ Krab "успешно работают на передовой".

Теги: Луганская область, десантники, артиллерия, Кременная, Десантно-штурмовые войска, потери армии России, гаубица
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