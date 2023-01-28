Десантники показали уничтожение оккупантов под Кременной с помощью польских САУ Krab

Россиян в районе Кременной обнаружили военные 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ.
"Оккупанты привезли сюда новое пополнение. Но не успели свежие силы толком рассмотреть местность, как их заметили дроны егерей-десантников", – говорится в описании к видео.
Координаты получили артиллеристы и ударили самоходными артиллерийскими установками Krab по грузовику россиян и месту, где оккупанты выкопали окопы и построили блиндажи.
"Под таким огневым шквалом любое укрытие станет последним", – добавили десантники.
11 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что в регионе самые жестокие бои продолжаются в направлении Кременной и Сватово, куда россияне перебрасывают резервы с других направлений. 14 января он заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной.
AHS Krab – польская САУ. При ее производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS-90, для шасси – южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder. Производителем AHS Krab является польский завод Huta Stalowa Wola.
7 июня 2022 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о подписании между Украиной и Польшей контракта о поставках оружия. Он отметил, что это "один из крупнейших, если не самый крупный" контракт на экспорт вооружений из Польши за последние 30 лет. В сообщении прямо не упоминались САУ Krab, но именно они были на фотографиях с завода, которыми пресс-служба Моравецкого проиллюстрировала новость о его визите.
9 июня министр обороны Украины Алексей Резников отчитался, что польские САУ Krab готовы к выполнению задач на фронте. Он отмечал, что после орудий М777 и FH70, САУ Caesar и М109А3 это пятый вид артиллерии калибра 155 мм, который удалось привлечь Украине.
29 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что САУ Krab "успешно работают на передовой".