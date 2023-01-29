Украинские пограничники показали уничтожение российского склада с боеприпасами. Видео

"Аэроразведка ГПСУ обнаружила вражеский склад в Луганской области. Дождавшись, пока оккупанты подвезут туда ресурсы, стражи границы передали координаты артиллеристам ВСУ. Точным ударом тыловая база уничтожена", – говорится в сообщении.

Также от детонации боеприпасов в воздух взлетел и автомобиль, транспортировавший груз.

"Потери противника устанавливаются", – добавили в пресс-центре.