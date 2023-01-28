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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская армия нанесла удары по объектам оккупантов, поразила в том числе пункты управления – Генштаб ВСУ

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Пункты управления врага поразили артиллеристы и ракетчики
Пункты управления врага поразили артиллеристы и ракетчики
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинская авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки поразили 11 объектов российских оккупантов на территории Украины. Об этом проинформировал 28 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, две позиции ПВО и три района сосредоточения живой силы противника", – говорится в сообщении.

Вооруженные силы рассказали, как враг поступает со своими ранеными.

"Противник продолжает нести потери. Так, в частности только в городскую больницу населенного пункта Токмак Запорожской области за последние дни привезли около 50 раненых оккупантов. Большинство из них после получения формальной помощи отправляют обратно на передовую", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid03UA4hmxwzsjbek3389xFSUpjtets4qdjxo6dMkpXZyiRYobjUdAJ9ApHoQyANo1bl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 28 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 125 510 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: армия, война, Генштаб ВСУ, авиация, ПВО, раненые, больница, артиллерия, война России против Украины, ракеты, потери армии России, Токмак
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