Украинская армия нанесла удары по объектам оккупантов, поразила в том числе пункты управления – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, две позиции ПВО и три района сосредоточения живой силы противника", – говорится в сообщении.

Вооруженные силы рассказали, как враг поступает со своими ранеными.

"Противник продолжает нести потери. Так, в частности только в городскую больницу населенного пункта Токмак Запорожской области за последние дни привезли около 50 раненых оккупантов. Большинство из них после получения формальной помощи отправляют обратно на передовую", – объяснили в Генштабе ВСУ.

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