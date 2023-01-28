ВСУ отбили атаки оккупантов возле 12 населенных пунктов и поразили 13 районов сосредоточения сил противника – Генштаб

"Противник продолжает вести наступательные действия на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. На купянском, лиманском, запорожском и херсонском направлениях – обороняется", – говорится в сообщении.
Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Дружба, Водяное, Марьинка, Победа, Угледар и Пречистовка Донецкой области.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и один удар по его позициям зенитно-ракетных комплексов.
Кроме того, ВСУ уничтожили российский самолет Су-25, вертолет Ми-8 и два беспилотника типа "Суперкам".
Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили два пункта управления, две позиции ПВО противника и пять районов сосредоточения живой силы врага.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и возле Кременной Луганской области.