ВСУ отбили атаки оккупантов возле 12 населенных пунктов и поразили 13 районов сосредоточения сил противника – Генштаб

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили два пункта управления и две позиции ПВО противника Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Противник продолжает вести наступательные действия на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. На купянском, лиманском, запорожском и херсонском направлениях – обороняется", – говорится в сообщении.

Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Дружба, Водяное, Марьинка, Победа, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и один удар по его позициям зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, ВСУ уничтожили российский самолет Су-25, вертолет Ми-8 и два беспилотника типа "Суперкам".

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили два пункта управления, две позиции ПВО противника и пять районов сосредоточения живой силы врага.

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