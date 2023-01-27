Бельгия предоставила Украине крупнейший пакет военной помощи. Зеленский заявил, что он укрепит ПВО и повысит мобильность ВСУ

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр страны Александр де Кроо.

"Украина должна быть в состоянии защитить себя от жестокой российской агрессии. Вот почему Бельгия усиливает военную поддержку Украины, предоставляя самый большой на сегодняшний день пакет помощи, – написал глава правительства. – Украина победит в этой войне. Наша безопасность и наши ценности также находятся под угрозой".

Ukraine must be able to defend itself against the brutal Russian aggression. That is why Belgium is strengthening its military support to Ukraine, with the largest aid package to date.



Ukraine will win this war. Our security and our values are also at stake. — Alexander De Croo * (@alexanderdecroo) January 27, 2023

Бельгия предоставит Украине пакет военной помощи на €92 млн, сказал на пресс-конференции де Кроо, его цитирует HLN.

В частности, Украина получит ракеты AIM-120 AMRAAM, легкое противотанковое оружие (LAW), противотанковые гранаты, пулеметы, автоматические винтовки и легкую бронетехнику.

В целом, не включая новый пакет, Бельгия уже предоставила Украине военной помощи на €146 млн, отметил де Кроо.

"Благодарен Александру де Кроо за решение правительства Бельгии значительно увеличить оборонную поддержку Украины. Новый пакет помощи на €92 млн укрепит нашу противовоздушную оборону, поможет сдерживать вражеские танки и повысит мобильность наших защитников для освобождения украинской земли", – подчеркнул в Twitter президент Владимир Зеленский.

Grateful to @alexanderdecroo for the decision of the * Government to greatly increase defense support for * . A new €92 mln aid package will strengthen our air defense, help deter enemy tanks & improve the mobility of our defenders to liberate Ukrainian land. Thank you, friends! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2023

Зеленский обсуждал потребности Вооруженных сил Украины в беседе с де Кроо 10 января.