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Бельгия предоставила Украине крупнейший пакет военной помощи. Зеленский заявил, что он укрепит ПВО и повысит мобильность ВСУ

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Зеленский (справа) поблагодарил де Кроо за решение правительства Бельгии "значительно увеличить оборонную поддержку Украины"
Зеленский (справа) поблагодарил де Кроо за решение правительства Бельгии "значительно увеличить оборонную поддержку Украины"
Фото: president.gov.ua

Правительство Бельгии 27 января приняло решение о выделении крупнейшего пакета военной помощи для Украины.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр страны Александр де Кроо.

"Украина должна быть в состоянии защитить себя от жестокой российской агрессии. Вот почему Бельгия усиливает военную поддержку Украины, предоставляя самый большой на сегодняшний день пакет помощи, – написал глава правительства. – Украина победит в этой войне. Наша безопасность и наши ценности также находятся под угрозой".

Бельгия предоставит Украине пакет военной помощи на €92 млн, сказал на пресс-конференции де Кроо, его цитирует HLN.

В частности, Украина получит ракеты AIM-120 AMRAAM, легкое противотанковое оружие (LAW), противотанковые гранаты, пулеметы, автоматические винтовки и легкую бронетехнику.

В целом, не включая новый пакет, Бельгия уже предоставила Украине военной помощи на €146 млн, отметил де Кроо.

"Благодарен Александру де Кроо за решение правительства Бельгии значительно увеличить оборонную поддержку Украины. Новый пакет помощи на €92 млн укрепит нашу противовоздушную оборону, поможет сдерживать вражеские танки и повысит мобильность наших защитников для освобождения украинской земли", – подчеркнул в Twitter президент Владимир Зеленский.

Зеленский обсуждал потребности Вооруженных сил Украины в беседе с де Кроо 10 января.

Контекст:

В феврале 2022 года Бельгия объявила о передаче Киеву пулеметов и топлива, 3 тыс. автоматов и 200 противотанковых гранатометов.

В августе Бельгия выделила €8 млн на нелетальную помощь для Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Бельгия заморозила в рамках санкций €50,5 млрд российских активов. Предполагается, что эти средства могут быть использованы для послевоенного восстановления Украины.

Бельгия намерена выделить Украине больше оружия и помочь с разминированием, сообщал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 сентября по итогам встречи с бельгийской коллегой Аджей Лябиб.

26 ноября Киев посетил де Кроо, на встрече с Зеленским он анонсировал новую военную и гуманитарную помощь Украине.

Теги: Россия, Украина, оружие, Бельгия, правительство, агрессия, ПВО, военная помощь, бронетехника, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, ракеты, президент, премьер-министр, Александр Де Кроо
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