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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил об уверенности в том, что лидерство Бельгии поможет Украине "в достижении честного мира"

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Бельгия поддерживает формулу мира, предложенную Украиной, сказал Зеленский
Бельгия поддерживает формулу мира, предложенную Украиной, сказал Зеленский
Фото: president.gov.ua

Бельгия готова увеличивать оборонную поддержку Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении, опубликованном 10 января.

Зеленский в этот день провел переговоры с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. Речь шла о потребностях подразделений сил обороны Украины, отмечал он. 

В обращении Зеленский рассказал, что уже предоставленная Бельгией военная помощь существенно усилила Украину. Зеленский и де Кроо договорились работать над новой поставкой.

"Я благодарю премьер-министра Бельгии за поддержку наших дипломатических усилий, в частности нашей формулы мира, всех ее принципиальных элементов: восстановление безопасности, восстановление нашей территориальной целостности, восстановление справедливости. Уверен, что лидерство Бельгии поможет нам добиться честного мира. И благодарю за готовность реально приближать мир, увеличивая вооруженную поддержку нашего государства. Уже оказанная бельгийская оборонная помощь существенно усилила наше государство, и мы договорились сегодня, что наши команды будут работать над новой поставкой", – сказал он. 

Контекст:

В феврале 2022 года Бельгия объявила о передаче Киеву пулеметов и топлива, 3 тыс. автоматов и 200 противотанковых гранатометов.

В августе Бельгия выделила €8 млн на нелетальную помощь для Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Бельгия заморозила в рамках санкций €50,5 млрд российских активов. Предполагается, что эти средства могут быть использованы для послевоенного восстановления Украины.

Бельгия намерена выделить Украине больше оружия и помочь с разминированием, сообщал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 сентября по итогам встречи с бельгийской коллегой Аджей Лябиб.

26 ноября Киев посетил де Кроо, на встрече с Зеленским он анонсировал новую военную и гуманитарную помощь Украине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Бельгия, военная помощь, Владимир Зеленский, Александр Де Кроо
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