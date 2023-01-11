Зеленский заявил об уверенности в том, что лидерство Бельгии поможет Украине "в достижении честного мира"

Зеленский в этот день провел переговоры с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. Речь шла о потребностях подразделений сил обороны Украины, отмечал он.

В обращении Зеленский рассказал, что уже предоставленная Бельгией военная помощь существенно усилила Украину. Зеленский и де Кроо договорились работать над новой поставкой.

"Я благодарю премьер-министра Бельгии за поддержку наших дипломатических усилий, в частности нашей формулы мира, всех ее принципиальных элементов: восстановление безопасности, восстановление нашей территориальной целостности, восстановление справедливости. Уверен, что лидерство Бельгии поможет нам добиться честного мира. И благодарю за готовность реально приближать мир, увеличивая вооруженную поддержку нашего государства. Уже оказанная бельгийская оборонная помощь существенно усилила наше государство, и мы договорились сегодня, что наши команды будут работать над новой поставкой", – сказал он.