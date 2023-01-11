Зеленский заявил об уверенности в том, что лидерство Бельгии поможет Украине "в достижении честного мира"

Зеленский в этот день провел переговоры с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. Речь шла о потребностях подразделений сил обороны Украины, отмечал он.
В обращении Зеленский рассказал, что уже предоставленная Бельгией военная помощь существенно усилила Украину. Зеленский и де Кроо договорились работать над новой поставкой.
"Я благодарю премьер-министра Бельгии за поддержку наших дипломатических усилий, в частности нашей формулы мира, всех ее принципиальных элементов: восстановление безопасности, восстановление нашей территориальной целостности, восстановление справедливости. Уверен, что лидерство Бельгии поможет нам добиться честного мира. И благодарю за готовность реально приближать мир, увеличивая вооруженную поддержку нашего государства. Уже оказанная бельгийская оборонная помощь существенно усилила наше государство, и мы договорились сегодня, что наши команды будут работать над новой поставкой", – сказал он.
В феврале 2022 года Бельгия объявила о передаче Киеву пулеметов и топлива, 3 тыс. автоматов и 200 противотанковых гранатометов.
В августе Бельгия выделила €8 млн на нелетальную помощь для Вооруженных сил Украины.
Кроме того, Бельгия заморозила в рамках санкций €50,5 млрд российских активов. Предполагается, что эти средства могут быть использованы для послевоенного восстановления Украины.
Бельгия намерена выделить Украине больше оружия и помочь с разминированием, сообщал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 сентября по итогам встречи с бельгийской коллегой Аджей Лябиб.
26 ноября Киев посетил де Кроо, на встрече с Зеленским он анонсировал новую военную и гуманитарную помощь Украине.