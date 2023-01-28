Число оккупантов, погибших на новый год в Макеевке, в три раза больше признанного минобороны РФ – британская разведка

По ее данным, большинство из них не ранены, а погибли или пропали.

"Россия с высокой вероятностью понесла потери в более 300 человек в результате удара по размещению войск в Макеевке под Донецком 1 января 2023 года. По нашим оценкам, большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не получили ранения", – говорится в сообщении.

Министерство обороны России пошло на редкий шаг и публично признало, что понесло потери, заявив о 89 убитых. Вероятно, на фоне такого масштабного инцидента российские чиновников посчитали нужным не уклоняться от комментариев, считает британская разведка.

Разница между реальным и признанным РФ числом жертв подчеркивает на повсеместную дезинформацию в российских публичных заявлениях. Это происходит в результате сочетания намеренной лжи, санкционированной высшим руководством, и распространения неточных сообщений младшими должностными лицами, которые стремятся преуменьшить свои промахи в ходе войны, отмечается я в сводке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 January 2023



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/QA2OBo1rpk — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 28, 2023



