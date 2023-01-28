Число оккупантов, погибших на новый год в Макеевке, в три раза больше признанного минобороны РФ – британская разведка

По ее данным, большинство из них не ранены, а погибли или пропали.
"Россия с высокой вероятностью понесла потери в более 300 человек в результате удара по размещению войск в Макеевке под Донецком 1 января 2023 года. По нашим оценкам, большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не получили ранения", – говорится в сообщении.
Министерство обороны России пошло на редкий шаг и публично признало, что понесло потери, заявив о 89 убитых. Вероятно, на фоне такого масштабного инцидента российские чиновников посчитали нужным не уклоняться от комментариев, считает британская разведка.
Разница между реальным и признанным РФ числом жертв подчеркивает на повсеместную дезинформацию в российских публичных заявлениях. Это происходит в результате сочетания намеренной лжи, санкционированной высшим руководством, и распространения неточных сообщений младшими должностными лицами, которые стремятся преуменьшить свои промахи в ходе войны, отмечается я в сводке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 January 2023— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 28, 2023
Find out more about the UK government's response: https://t.co/rQI3IVrDMH
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/QA2OBo1rpk
Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщало, что в ночь на 1 января 2023 года в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежения мерами безопасности, курения в неустановленном месте" уничтожено около 400 мобилизованных россиян, которые находились в здании ПТУ №19 в Макеевке, еще около 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.
Генштаб Вооруженных сил Украины 2 января подтвердил удар, нанесенный по оккупантам в Макеевке в последний день 2022 года. Ликвидация оккупантов в Макеевке стала результатом хорошей работы украинских военных на западной технике, заявил 3 января спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.
По данным Генштаба ВСУ на 28 января, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ (24 февраля 2022 года) уничтожили около 125 510 российских оккупантов.