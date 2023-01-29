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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Рассмотрели важную информацию от разведки. Готовимся ко всем возможным событиям". Зеленский рассказал о заседании ставки

Зеленский собирал ставку в воскресенье, 29 января
Зеленский собирал ставку в воскресенье, 29 января
Фото: president.gov.ua

На очередном заседании ставки верховного главнокомандующего были заслушаны доклады по оперативной обстановке на фронте, в частности, на донецком направлении и на юге Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 29 января в Telegram.

"Рассмотрели важную информацию от разведки о возможных действиях врага на ближайший период. Готовимся ко всем возможным событиям", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что на заседании ставки обсудили также вопросы обеспечения ключевых потребностей сил обороны Украины в основных образцах вооружения, военной техники и боеприпасов для проведения операций, запланированных на 2023 год.

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение прошлого года он провел 45 таких заседаний. В 2023 году президент собирал ставку 3-го5-го, 12-го, 16-го, 19-го и 26 января.

27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщил, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что Россия может начать новое наступление в период до 24 февраля.

Теги: Россия, Украина, оккупация, разведка, оборона, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, президент, доклад, заседание, российские оккупанты, деоккупация
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