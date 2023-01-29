"Рассмотрели важную информацию от разведки. Готовимся ко всем возможным событиям". Зеленский рассказал о заседании ставки

27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщил, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что Россия может начать новое наступление в период до 24 февраля.