"Рассмотрели важную информацию от разведки. Готовимся ко всем возможным событиям". Зеленский рассказал о заседании ставки

"Рассмотрели важную информацию от разведки о возможных действиях врага на ближайший период. Готовимся ко всем возможным событиям", – подчеркнул Зеленский.
Глава государства добавил, что на заседании ставки обсудили также вопросы обеспечения ключевых потребностей сил обороны Украины в основных образцах вооружения, военной техники и боеприпасов для проведения операций, запланированных на 2023 год.
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.
Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение прошлого года он провел 45 таких заседаний. В 2023 году президент собирал ставку 3-го, 5-го, 12-го, 16-го, 19-го и 26 января.
27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщил, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что Россия может начать новое наступление в период до 24 февраля.