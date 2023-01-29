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Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Чехии и пригласил его в Украину

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Зеленский: Поблагодарил Петра Павела и чешский народ за неослабевающую поддержку
Зеленский: Поблагодарил Петра Павела и чешский народ за неослабевающую поддержку
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Чешской Республики Петром Павелом. Об этом он сообщил в Telegram 29 января.

"Лично поздравил Петра Павела с победой на президентских выборах Чехии. Поблагодарил его и чешский народ за неослабевающую поддержку", – написал Зеленский.

Он добавил, что пригласил Павела с визитом в Украину.

Контекст:

Первый тур президентских выборов в Чехии прошел 14 января, во второй тур вышли бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и Павел. Всего участвовало восемь кандидатов. За Павела проголосовали 35,4% избирателей, за Бабиша – 34,99%.

28 января в Чехии завершился подсчет голосов второго тура выборов президента. По итогам подсчета 99,99% голосов за Павела проголосовало 58,32% избирателей, за Бабиша – 41,67%. Явка на выборах в Чехии составила 70,25%.

Павел сообщил, что намерен посетить Украину вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Сейчас должность президента Чехии занимает Милош Земан. Он был избран главой государства в 2013 году, а в 2018-м переизбрался на второй срок. Согласно ст. 57 конституции Чехии, один и тот же человек не может занимать пост президента более двух сроков подряд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Чехия, Владимир Зеленский, Петр Павел
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