Зеленский подписал указ о санкциях против 185 физических и юридических лиц, причастных к железнодорожным перевозкам техники и солдат РФ

По словам президента, речь идет о 185 физических и юридических лицах.

"Их активы в Украине блокируются, имущество будет использовано для нашей обороны. И мы будем работать над тем, чтобы аналогичная блокировка была применена и другими странами", – сказал Зеленский.

На сайте президента был опубликован указ №50/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Согласно документу, инициатором введения санкций выступила Служба безопасности Украины.

В списке – 182 юридических лица и трое физлиц.