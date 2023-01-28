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Зеленский подписал указ о санкциях против 185 физических и юридических лиц, причастных к железнодорожным перевозкам техники и солдат РФ

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Зеленский подписал указ 28 января
Зеленский подписал указ 28 января
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против юридических и физических лиц, которых РФ приобщает к перевозке по железной дороге военной техники и солдат. Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения 28 января, опубликованного его пресс-службой.

По словам президента, речь идет о 185 физических и юридических лицах.

"Их активы в Украине блокируются, имущество будет использовано для нашей обороны. И мы будем работать над тем, чтобы аналогичная блокировка была применена и другими странами", – сказал Зеленский.

На сайте президента был опубликован указ №50/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". 

Согласно документу, инициатором введения санкций выступила Служба безопасности Украины.

В списке – 182 юридических лица и трое физлиц.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, санкции, СНБО, железная дорога, указ, Владимир Зеленский
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