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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский подписал указ о расширении санкций против Новинского, Лебедя и еще ряда представителей УПЦ МП

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Новинский является клириком УПЦ МП
Новинский является клириком УПЦ МП
Фото: Вадим Новинский / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против представителей Украинской православной церкви Московского патриархата и Русской православной церкви (на оккупированных РФ территориях Украины). Соответствующий указ, датированный 24 января, опубликован на сайте главы государства.

Согласно решению СНБО в списке лиц, к которым применяются ограничения – экс-нардеп Вадим Новинский, который является диаконом УПЦ МП, и наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел (в миру Петр Лебедь). 

Кроме них, в перечне: 

  • Ростислав Швец – "митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ" Лазар;
  • Константин Чернышов – "епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии РПЦ" Калинник;
  • Александр Овсянников – "епископ Джанкойский и Раздольненский РПЦ" Алексий, управляющий Джанкойской епархией;
  • Александр Таранов – "архиепископ Ровеньковский и Свердловский РПЦ" Аркадий (Луганская область);
  • Олег Иванов – митрополит Изюмский Елисей;
  • Алексей Масленников – бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф;
  • Вячеслав Опанасенко – "епископ Коктебельский РПЦ" Агафон;
  • Владимир Удовенко – митрополит Платон, управляющий Феодосийской епархией УПЦ МП. 

Против всех фигурантов списка санкции вводятся на пять лет. Они включают блокирование активов, запрет на выведение капитала из Украины и ряд других запретов и ограничений. 

Все 10 фигурантов списка находятся под санкциями в Украине с декабря – соответствующий указ был опубликован на сайте президента 1 декабря. Этот документ предусматривал применение 12 ограничений к фигурантам, в новом их 14, в частности, уточнен запрет на блокировку активов, добавлен запрет на операции с ценными бумагами. 

Контекст:

В Украине действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая является частью РПЦ. УПЦ МП официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

Относительно ряда представителей УПЦ МП Украина уже ввела санкции, а некоторых лишила гражданства. Зеленский объяснял, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: РПЦ, санкции, СНБО, Вадим Новинский, церковь, указ, Владимир Зеленский, архиепископ, Платон, митрополит Павел
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