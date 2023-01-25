Зеленский подписал указ о расширении санкций против Новинского, Лебедя и еще ряда представителей УПЦ МП

Согласно решению СНБО в списке лиц, к которым применяются ограничения – экс-нардеп Вадим Новинский, который является диаконом УПЦ МП, и наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел (в миру Петр Лебедь).
Кроме них, в перечне:
Против всех фигурантов списка санкции вводятся на пять лет. Они включают блокирование активов, запрет на выведение капитала из Украины и ряд других запретов и ограничений.
Все 10 фигурантов списка находятся под санкциями в Украине с декабря – соответствующий указ был опубликован на сайте президента 1 декабря. Этот документ предусматривал применение 12 ограничений к фигурантам, в новом их 14, в частности, уточнен запрет на блокировку активов, добавлен запрет на операции с ценными бумагами.
В Украине действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая является частью РПЦ. УПЦ МП официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.
В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
Относительно ряда представителей УПЦ МП Украина уже ввела санкции, а некоторых лишила гражданства. Зеленский объяснял, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество".