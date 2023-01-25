Зеленский подписал указ о расширении санкций против Новинского, Лебедя и еще ряда представителей УПЦ МП

Согласно решению СНБО в списке лиц, к которым применяются ограничения – экс-нардеп Вадим Новинский, который является диаконом УПЦ МП, и наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел (в миру Петр Лебедь).

Кроме них, в перечне:

Ростислав Швец – "митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ" Лазар;

Константин Чернышов – "епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии РПЦ" Калинник;

Александр Овсянников – "епископ Джанкойский и Раздольненский РПЦ" Алексий, управляющий Джанкойской епархией;

Александр Таранов – "архиепископ Ровеньковский и Свердловский РПЦ" Аркадий (Луганская область);

Олег Иванов – митрополит Изюмский Елисей;

Алексей Масленников – бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф;

Вячеслав Опанасенко – "епископ Коктебельский РПЦ" Агафон;

Владимир Удовенко – митрополит Платон, управляющий Феодосийской епархией УПЦ МП.

Против всех фигурантов списка санкции вводятся на пять лет. Они включают блокирование активов, запрет на выведение капитала из Украины и ряд других запретов и ограничений.

Все 10 фигурантов списка находятся под санкциями в Украине с декабря – соответствующий указ был опубликован на сайте президента 1 декабря. Этот документ предусматривал применение 12 ограничений к фигурантам, в новом их 14, в частности, уточнен запрет на блокировку активов, добавлен запрет на операции с ценными бумагами.