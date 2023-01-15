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Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против 198 физлиц, среди них – пропагандисты, деятели российской культуры и медиасферы

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Зеленский указом ввел санкции против 198 физлиц сроком на 10 лет
Зеленский указом ввел санкции против 198 физлиц сроком на 10 лет
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 15 января о применении персональных санкций против 198 физлиц, абсолютное большинство из них – граждане РФ.

Соответствующий документ №23/2023 опубликован на сайте президента 15 января.

В подсанкционном списке (.docx) – деятели российской культуры и медиасферы, политологи, российские "военкоры".

В частности, санкции введены против писателя Дмитрия Пучкова, генпродюсера российского пропагандистского телеканала "Звезда" Бориса Яновского, телеведущих-пропагандистов Бориса Корчевникова и Марины Ким, режиссера Андрея Кончаловского, спортивного журналиста Дмитрия Губерниева, социолога Евгения Копатько, музыкального критика и журналиста Сергея Соседова, певца и композитора Юрия Лозы.

В список вошли также граждане Беларуси, среди них – пропагандист Григорий Азаренок.

Кроме того, в перечне присутствует украинская телеведущая Диана Панченко, в отношении которой СБУ начала расследование за оправдание российской агрессии.

Против физлиц, попавших в список, вводится пакет санкций сроком на 10 лет.

"Указ вступает в силу с дня опубликования", – говорится в тексте документа.

Контекст:

Санкции против российских деятелей культуры анонсировал в декабре 2022 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Когда мы говорим о санкциях, отдельно нужно наслаждаться индивидуальными ограничениями. Российские пропагандисты – это трусы и ничтожества, которые обожают Запад, покупают там недвижимость, но за деньги Кремля отравляют головы рабам, чтобы их было легче отправлять на смерть. Но их проблема в том, что они постоянно врут об Украине, а значит, они все будут наказаны", – писал Ермак.

7 января 2023 года Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях на 10 лет против 119 жителей РФ.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, музыка, санкции, СНБО, культура, пропаганда, агрессия, российская пропаганда, режиссер, указ, Владимир Зеленский, журналисты, композитор, президент, ограничения, писатель, телеведущий, Григорий Азаренок, медиа, Диана Панченко
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