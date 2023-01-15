Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против 198 физлиц, среди них – пропагандисты, деятели российской культуры и медиасферы

Соответствующий документ №23/2023 опубликован на сайте президента 15 января.
В подсанкционном списке (.docx) – деятели российской культуры и медиасферы, политологи, российские "военкоры".
В частности, санкции введены против писателя Дмитрия Пучкова, генпродюсера российского пропагандистского телеканала "Звезда" Бориса Яновского, телеведущих-пропагандистов Бориса Корчевникова и Марины Ким, режиссера Андрея Кончаловского, спортивного журналиста Дмитрия Губерниева, социолога Евгения Копатько, музыкального критика и журналиста Сергея Соседова, певца и композитора Юрия Лозы.
В список вошли также граждане Беларуси, среди них – пропагандист Григорий Азаренок.
Кроме того, в перечне присутствует украинская телеведущая Диана Панченко, в отношении которой СБУ начала расследование за оправдание российской агрессии.
Против физлиц, попавших в список, вводится пакет санкций сроком на 10 лет.
"Указ вступает в силу с дня опубликования", – говорится в тексте документа.
Санкции против российских деятелей культуры анонсировал в декабре 2022 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Когда мы говорим о санкциях, отдельно нужно наслаждаться индивидуальными ограничениями. Российские пропагандисты – это трусы и ничтожества, которые обожают Запад, покупают там недвижимость, но за деньги Кремля отравляют головы рабам, чтобы их было легче отправлять на смерть. Но их проблема в том, что они постоянно врут об Украине, а значит, они все будут наказаны", – писал Ермак.
7 января 2023 года Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях на 10 лет против 119 жителей РФ.