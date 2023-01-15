Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против 198 физлиц, среди них – пропагандисты, деятели российской культуры и медиасферы

Зеленский указом ввел санкции против 198 физлиц сроком на 10 лет Фото: president.gov.ua

Соответствующий документ №23/2023 опубликован на сайте президента 15 января.

В подсанкционном списке (.docx) – деятели российской культуры и медиасферы, политологи, российские "военкоры".

В частности, санкции введены против писателя Дмитрия Пучкова, генпродюсера российского пропагандистского телеканала "Звезда" Бориса Яновского, телеведущих-пропагандистов Бориса Корчевникова и Марины Ким, режиссера Андрея Кончаловского, спортивного журналиста Дмитрия Губерниева, социолога Евгения Копатько, музыкального критика и журналиста Сергея Соседова, певца и композитора Юрия Лозы.

В список вошли также граждане Беларуси, среди них – пропагандист Григорий Азаренок.

Кроме того, в перечне присутствует украинская телеведущая Диана Панченко, в отношении которой СБУ начала расследование за оправдание российской агрессии.

Против физлиц, попавших в список, вводится пакет санкций сроком на 10 лет.

"Указ вступает в силу с дня опубликования", – говорится в тексте документа.