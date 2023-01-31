Буданов назвал количество российских оккупантов, которые сейчас воюют в Украине

"Примерно 326 тыс. российских военнослужащих", – сказал начальник ГУР, ссылаясь на данные украинской разведки.

Помимо этого, он отметил, что у России осталось 9% запасов дальнобойных ракет "Калибр".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины с 24 февраля прошлого года ликвидировали около 127,5 тыс. российских оккупантов.