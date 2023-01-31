Силы обороны за сутки ликвидировали около 850 оккупантов – Генштаб ВСУ

ВСУ уничтожили уже более 127 тыс. российских оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали около 127,5 тыс. российских оккупантов (+850 за последние сутки). Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 31 января 2023 года.
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