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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне развернули "полевой госпиталь" в помещении детсада в Таврическом, он переполнен оккупантами – Генштаб ВСУ

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Раненных россиян лечат в помещении детсада во временно оккупированном Таврическом, отметили в Генштабе ВСУ
Раненных россиян лечат в помещении детсада во временно оккупированном Таврическом, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: poglyad.info (иллюстративное)

Оккупанты лечат раненых российских военнослужащих в помещении детсада во временно захваченном Таврическом Херсонской области.

Об этом 30 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"В населенном пункте Таврическое Скадовского района Херсонской области в помещении детского сада оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат российских военнослужащих. Он переполнен тяжелоранеными захватчиками", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0v7Fiio5yFVSDefs5BV3U5F4zUafWSYnk2JnnY77eZQ9ZAbfKnWrgHVpuf9HQvEtxl

На некоторых оккупированных территориях Украины больницы переполнены ранеными оккупантами, а медперсонал заменяют российскими врачами, сообщал Генштаб в январе. 

Украинские военные также рассказали о значительном увеличении количества раненых россиян на временно захваченной территории Херсонской области.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на утро 30 января, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 126 650 российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, захват, Херсонская область, раненые, Скадовск, лечение, госпиталь, война России против Украины, детский сад, потери армии России, российские оккупанты
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