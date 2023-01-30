Россияне развернули "полевой госпиталь" в помещении детсада в Таврическом, он переполнен оккупантами – Генштаб ВСУ

Раненных россиян лечат в помещении детсада во временно оккупированном Таврическом, отметили в Генштабе ВСУ Фото: poglyad.info (иллюстративное)

Об этом 30 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"В населенном пункте Таврическое Скадовского района Херсонской области в помещении детского сада оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат российских военнослужащих. Он переполнен тяжелоранеными захватчиками", – говорится в сообщении.

На некоторых оккупированных территориях Украины больницы переполнены ранеными оккупантами, а медперсонал заменяют российскими врачами, сообщал Генштаб в январе.

Украинские военные также рассказали о значительном увеличении количества раненых россиян на временно захваченной территории Херсонской области.