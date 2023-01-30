Генштаб ВСУ: Российские оккупанты наступают на четырех направлениях, на других – обороняются

Самые интенсивные бои в войне РФ против Украины идут на Донбассе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 30 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"Противник продолжает вести наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. На других направлениях – обороняется", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на девяти направлениях – северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений противника", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток 30 января российские войска нанесли четыре ракетных удара.

"Также совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре города Очаков Николаевской области. Высокой остается угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – резюмировали в Генштабе ВСУ.

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