Генштаб ВСУ: Российские оккупанты наступают на четырех направлениях, на других – обороняются

Об этом 30 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.
"Противник продолжает вести наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. На других направлениях – обороняется", – говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на девяти направлениях – северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском.
"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений противника", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток 30 января российские войска нанесли четыре ракетных удара.
"Также совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре города Очаков Николаевской области. Высокой остается угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – резюмировали в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут на Донбассе.