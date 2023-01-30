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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Российские оккупанты наступают на четырех направлениях, на других – обороняются

Самые интенсивные бои в войне РФ против Украины идут на Донбассе
Самые интенсивные бои в войне РФ против Украины идут на Донбассе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска в войне против Украины ведут наступление на четырех направлениях, как и накануне, 29 января.

Об этом 30 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"Противник продолжает вести наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. На других направлениях – обороняется", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на девяти направлениях – северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений противника", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток 30 января российские войска нанесли четыре ракетных удара.

"Также совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре города Очаков Николаевской области. Высокой остается угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – резюмировали в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0v7Fiio5yFVSDefs5BV3U5F4zUafWSYnk2JnnY77eZQ9ZAbfKnWrgHVpuf9HQvEtxl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Донецкая область, Донбасс, Генштаб ВСУ, Лиман, оборона, полигон, Купянск, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, ракеты, Бахмут, инфраструктура, Очаков, российские оккупанты
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