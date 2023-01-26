Российские оккупанты дважды за сутки обстреляли Очаков из реактивных систем залпового огня – Ким

По словам Кима, в результате обстрелов никто не пострадал Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

"Вчера, 25 января, в 8.18 и 13.15 враг вел обстрел из минометов и РСЗО по населенному пункту и акватории Очаковской общины", – написал Ким.

По его данным, в результате обстрелов никто не пострадал.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил глава ОВА.

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