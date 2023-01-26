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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты дважды за сутки обстреляли Очаков из реактивных систем залпового огня – Ким

По словам Кима, в результате обстрелов никто не пострадал
По словам Кима, в результате обстрелов никто не пострадал
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Российские оккупанты дважды за минувшие сутки обстреляли Очаков Николаевской области из реактивных систем залпового огня. Об этом утром 26 января в Telegram сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Вчера, 25 января, в 8.18 и 13.15 враг вел обстрел из минометов и РСЗО по населенному пункту и акватории Очаковской общины", – написал Ким.

По его данным, в результате обстрелов никто не пострадал.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая по ноябрь регион подвергался обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Николаевская область, РСЗО, обстрелы, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким, российские оккупанты
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