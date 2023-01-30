За последние сутки Россия около 50 раз обстреливала позиции ВСУ и гражданские объекты в Украине – Генштаб

Силы обороны отразили атаки оккупантов в ряде населенных пунктов на Донбассе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Кроме того, противник совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе и по населенным пунктам.

Под огнем российских минометов и артиллерии были районы Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей. Также за последние сутки россияне обстреляли Харьков и Херсон. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей.

"Оккупанты ведут наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. На других направлениях – обороняются", – говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что ВСУ отразили все атаки РФ в ряде населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено", – написали в ВСУ.