Украинская армия поразила вражеские ЗРК, склад боеприпасов, радиолокаторы – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника и два удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Подразделения ракетных войск и артиллерии [...] поразили две радиолокационных станции врага и склад боеприпасов", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 29 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 126 160 человек личного состава.