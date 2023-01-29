Украинская армия поразила вражеские ЗРК, склад боеприпасов, радиолокаторы – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника и два удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Подразделения ракетных войск и артиллерии [...] поразили две радиолокационных станции врага и склад боеприпасов", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)