За сутки силы обороны уничтожили почти 500 оккупантов, несколько танков, бронемашин и российскую артсистему – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 490 российских захватчиков.

Другие потери армии РФ в Украине составили:

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.