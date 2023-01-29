В двух городах Херсонской области оккупанты закрывают больницы – Генштаб ВСУ

Оккупанты объявили персоналу больниц о переводе или увольнении, отметили в ВСУ Фото: ЕРА

"Из местных больниц Каховки и Новой Каховки российские оккупанты вывезли все медицинское оборудование в Новотроицкое Херсонской области. Медицинские учреждения в указанных городах оккупационные власти закрывают, вопреки ранее озвученным обещаниям", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, персонал больниц оккупанты "поставили перед фактом – перевод или увольнение".

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