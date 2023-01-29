В двух городах Херсонской области оккупанты закрывают больницы – Генштаб ВСУ

"Из местных больниц Каховки и Новой Каховки российские оккупанты вывезли все медицинское оборудование в Новотроицкое Херсонской области. Медицинские учреждения в указанных городах оккупационные власти закрывают, вопреки ранее озвученным обещаниям", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, персонал больниц оккупанты "поставили перед фактом – перевод или увольнение".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Жителей оккупированной части Херсонской области россияне терроризируют, лишают возможности получать альтернативную информацию, собираются группами и мародерят, отмечали в Генштабе ВСУ.