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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В двух городах Херсонской области оккупанты закрывают больницы – Генштаб ВСУ

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Оккупанты объявили персоналу больниц о переводе или увольнении, отметили в ВСУ
Оккупанты объявили персоналу больниц о переводе или увольнении, отметили в ВСУ
Фото: ЕРА

Российские оккупанты собираются перебазировать в другой город медучреждения в захваченных ими Каховке и Новой Каховке Херсонской области. Об этом проинформировал 29 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Из местных больниц Каховки и Новой Каховки российские оккупанты вывезли все медицинское оборудование в Новотроицкое Херсонской области. Медицинские учреждения в указанных городах оккупационные власти закрывают, вопреки ранее озвученным обещаниям", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, персонал больниц оккупанты "поставили перед фактом – перевод или увольнение".

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Жителей оккупированной части Херсонской области россияне терроризируют, лишают возможности получать альтернативную информацию, собираются группами и мародерят, отмечали в Генштабе ВСУ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: медицина, война, оккупация, Херсонская область, Новотроицкое, война России против Украины, Каховка, увольнение, больницы, медицинское оборудование, Новая Каховка, российские оккупанты
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