Оккупанты запрещают школьникам учиться онлайн по украинской программе в Каховском районе, угрожают вывезти детей в РФ – Генштаб ВСУ

Об этом 30 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.
"Местные преподаватели отказываются обучать детей по российской программе, поэтому оккупанты угрожают принудительно вывозить детей на так называемое обучение вглубь временно занятой Херсонской области, а также в Россию и оккупированный Крым", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Жителей оккупированной части Херсонской области россияне терроризируют, лишают возможности получать альтернативную информацию, собираются группами и мародерят, отмечали в Генштабе ВСУ.