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Оккупанты запрещают школьникам учиться онлайн по украинской программе в Каховском районе, угрожают вывезти детей в РФ – Генштаб ВСУ

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Во временно оккупированном Каховском районе преподаватели отказываются обучать детей по российской программе, отметили в Генштабе ВСУ
Во временно оккупированном Каховском районе преподаватели отказываются обучать детей по российской программе, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: wikimapia.org

Во временно захваченном Каховском районе Херсонской области российские оккупанты запрещают школьникам учиться онлайн по украинской программе.

Об этом 30 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"Местные преподаватели отказываются обучать детей по российской программе, поэтому оккупанты угрожают принудительно вывозить детей на так называемое обучение вглубь временно занятой Херсонской области, а также в Россию и оккупированный Крым", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0v7Fiio5yFVSDefs5BV3U5F4zUafWSYnk2JnnY77eZQ9ZAbfKnWrgHVpuf9HQvEtxl

Контекст:

В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Жителей оккупированной части Херсонской области россияне терроризируютлишают возможности получать альтернативную информациюсобираются группами и мародерят, отмечали в Генштабе ВСУ.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, захват, Херсонская область, запрет, преподаватели, дети, школьники, война России против Украины, Каховка, российские оккупанты, школа
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