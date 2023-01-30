Оккупанты запрещают школьникам учиться онлайн по украинской программе в Каховском районе, угрожают вывезти детей в РФ – Генштаб ВСУ

Во временно оккупированном Каховском районе преподаватели отказываются обучать детей по российской программе, отметили в Генштабе ВСУ Фото: wikimapia.org

Об этом 30 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"Местные преподаватели отказываются обучать детей по российской программе, поэтому оккупанты угрожают принудительно вывозить детей на так называемое обучение вглубь временно занятой Херсонской области, а также в Россию и оккупированный Крым", – говорится в сообщении.

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