Оккупанты обустроили "полевые госпитали" в двух роддомах Луганска – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает нести большие потери и начал использовать дополнительные гражданские медицинские учреждения для размещения раненых российских захватчиков. В городе Луганск, на территории роддома городской больницы №3 и роддома областной больницы оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат российских военнослужащих", – говорится в сообщении.

По информации Генштаба, в связи с этим в городе возможно принять роды только в Луганском областном перинатальном центре, где "катастрофически не хватает мест и создаются риски и неблагоприятные условия для родов".

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