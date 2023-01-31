Оккупанты обустроили "полевые госпитали" в двух роддомах Луганска – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает нести большие потери и начал использовать дополнительные гражданские медицинские учреждения для размещения раненых российских захватчиков. В городе Луганск, на территории роддома городской больницы №3 и роддома областной больницы оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат российских военнослужащих", – говорится в сообщении.
По информации Генштаба, в связи с этим в городе возможно принять роды только в Луганском областном перинатальном центре, где "катастрофически не хватает мест и создаются риски и неблагоприятные условия для родов".
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Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 30 января 2023 года, составили около 126 650 военных, 3201 танк, 293 самолета, 284 вертолета и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва". Статистику раненых оккупантов Генштаб не объявляет.