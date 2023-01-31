Войска РФ продолжают наступательные действия на лиманском и бахмутском направлениях, понеся большие потери – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает вести наступательные действия на лиманском и бахмутском направлениях, понеся большие потери. Ведет безуспешные наступательные действия на авдеевском и новопавловском направлениях. На купянском и запорожском направлениях – обороняет ранее захваченные рубежи. Отмечается уныние личного состава подразделений РФ в решениях собственного военно-политического руководства и истощение личного состава от интенсивности боевых действий", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Спорное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Ивановское, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Угледар в Донецкой области.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка – без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений противника", – сообщили в Генштабе.