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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ продолжают наступательные действия на лиманском и бахмутском направлениях, понеся большие потери – Генштаб ВСУ

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Оккупанты пытаются вести наступление на нескольких направлениях
Оккупанты пытаются вести наступление на нескольких направлениях
Фото: EPA

Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях в Донецкой области. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 31 января.

"Противник продолжает вести наступательные действия на лиманском и бахмутском направлениях, понеся большие потери. Ведет безуспешные наступательные действия на авдеевском и новопавловском направлениях. На купянском и запорожском направлениях – обороняет ранее захваченные рубежи. Отмечается уныние личного состава подразделений РФ в решениях собственного военно-политического руководства и истощение личного состава от интенсивности боевых действий", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Спорное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Ивановское, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Угледар в Донецкой области.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка – без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений противника", – сообщили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid025MhGVXz3EtVHZdfKJgH1p6iNSc5VUQz1e47zKKuDwFhKzzyFawBL9pY3UPs6QTpyl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Запорожье, Генштаб ВСУ, Лиман, Купянск, война России против Украины, Бахмут
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