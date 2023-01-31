Оккупанты нанесли четыре ракетных и три авиаудара по Украине 30 января – Генштаб ВСУ

Также войска РФ совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по жилым домам Очакова Николаевской области и Херсона.
"Есть пострадавшие посреди мирных жителей. Высокая остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – отметили в пресс-центре.
Предыдущий массированный удар РФ нанесла по Украине 26 января. Ночью и утром враг нанес удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре. Это был 13-й ракетный удар и 15-я атака дронов по энергосистеме, отметили в "Укрэнерго".
Военные сбили 47 ракет, запущенных Россией по территории Украины, сообщил главнокомандующий ВCУ Валерий Залужный. Россияне осуществили 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов и кораблей в акватории Черного моря.
О попаданиях ракет сообщали власти Одесской, Винницкой и Киевской областей. В Киеве был погибший и двое раненых – по данным КГВА, из-за падения обломков ракеты.