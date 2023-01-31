Оккупанты нанесли четыре ракетных и три авиаудара по Украине 30 января – Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что вероятность российских ударов по Украине остается высокой Фото: EPA

Также войска РФ совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по жилым домам Очакова Николаевской области и Херсона.

"Есть пострадавшие посреди мирных жителей. Высокая остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – отметили в пресс-центре.