"Ищут тактику". Гуменюк предупредила о возможности точечных ударов оккупантов ракетами и дронами-камикадзе

Гуменюк пояснила, что российские оккупанты пытаются выработать новую тактику, чтобы снизить эффективность украинской ПВО, в частности, перед массированными ракетными ударами активизируют воздушную разведку.
"Они пытаются максимально тщательно собрать информацию, в том числе и об объектах, принадлежащих к противовоздушной обороне, они отслеживают и видят результативность нашей ПВО, которая возросла до 75−80% в противодействии массированным ракетным атакам", – подчеркнула спикер.
Гуменюк добавила, что оккупанты "ищут тактику, когда могут снизить процент противодействия нашей ПВО".
"Поэтому более дешевые [дроны-камикадзе иранского производства] Shahed используются первыми волнами для того, чтобы и разведать, и уничтожить средства ПВО, истощить систему наблюдения. А потом уже запускают ракеты", – сказала она.
Кроме того, даже после массированных ракетных атак захватчики теперь стараются не давать отдыха силам украинской противовоздушной обороны.
"Все уже привыкли к тому, что можно взять определенную паузу в 10–12 суток, пока они [оккупанты] будут готовиться [к следующей атаке] – враг не дремлет и начал терроризировать нас такими небольшими воздушными атаками", – сказала Гуменюк.
По мнению спикера, это говорит о том, что россияне стремятся продолжать оказывать давление на население.
"Абсолютно не исключаются точечные ракетные удары. Скорее всего, из-за погоды применить дроны им не удастся, но расслабляться не следует, поскольку бывает, что ночью утихает порывистость ветра, и именно ночь они сейчас используют для применения Shahed", – добавила она.
Спикер добавила, что Россия хоть и уменьшила 30 января группировку в Черном море до 11 кораблей (по сравнению с 15 в предыдущие дни), но держит наготове три ракетоносителя с 20 "Калибрами". Гуменюк также подтвердила, что россияне в последнее время стали меньше использовать "Калибры" во время ракетных атак, поскольку их запасы истощаются. Но при этом запускают другие ракеты, которых еще достаточно.
26 января ночью и утром враг нанес удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Это уже 13-й ракетный удар и 15-я атака дронов по энергосистеме, отметили в "Укрэнерго". Согласно сообщению компании, энергетическое оборудование повреждено в разных регионах страны. Наиболее сложная ситуация – в Одесской области, где есть попадания в сети транспортировки электричества.
Ночью военные сбили все 24 запущенных оккупантами дрона-камикадзе, днем ПВО сбила 47 ракет из 55, запущенных Россией по территории Украины, сообщил главнокомандующий ВCУ Валерий Залужный. Позже в Генштабе уточнили, что ракет было 59.
По расчетам американского Института исследования войны (ISW), опубликованным 4 января, дронов-камикадзе иранского производства России хватит до мая 2023 года, если она будет применять их с той же интенсивностью, как в период с сентября по декабрь 2022 года.