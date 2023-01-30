"Ищут тактику". Гуменюк предупредила о возможности точечных ударов оккупантов ракетами и дронами-камикадзе

Гуменюк пояснила, что российские оккупанты пытаются выработать новую тактику, чтобы снизить эффективность украинской ПВО, в частности, перед массированными ракетными ударами активизируют воздушную разведку.

"Они пытаются максимально тщательно собрать информацию, в том числе и об объектах, принадлежащих к противовоздушной обороне, они отслеживают и видят результативность нашей ПВО, которая возросла до 75−80% в противодействии массированным ракетным атакам", – подчеркнула спикер.

Гуменюк добавила, что оккупанты "ищут тактику, когда могут снизить процент противодействия нашей ПВО".

"Поэтому более дешевые [дроны-камикадзе иранского производства] Shahed используются первыми волнами для того, чтобы и разведать, и уничтожить средства ПВО, истощить систему наблюдения. А потом уже запускают ракеты", – сказала она.

Кроме того, даже после массированных ракетных атак захватчики теперь стараются не давать отдыха силам украинской противовоздушной обороны.

"Все уже привыкли к тому, что можно взять определенную паузу в 10–12 суток, пока они [оккупанты] будут готовиться [к следующей атаке] – враг не дремлет и начал терроризировать нас такими небольшими воздушными атаками", – сказала Гуменюк.

По мнению спикера, это говорит о том, что россияне стремятся продолжать оказывать давление на население.

"Абсолютно не исключаются точечные ракетные удары. Скорее всего, из-за погоды применить дроны им не удастся, но расслабляться не следует, поскольку бывает, что ночью утихает порывистость ветра, и именно ночь они сейчас используют для применения Shahed", – добавила она.

Спикер добавила, что Россия хоть и уменьшила 30 января группировку в Черном море до 11 кораблей (по сравнению с 15 в предыдущие дни), но держит наготове три ракетоносителя с 20 "Калибрами". Гуменюк также подтвердила, что россияне в последнее время стали меньше использовать "Калибры" во время ракетных атак, поскольку их запасы истощаются. Но при этом запускают другие ракеты, которых еще достаточно.