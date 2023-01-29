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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вывели в Черное море три ракетоносителя с 20 "Калибрами" – Гуменюк

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Оккупанты сосредоточили в Черном море 16 кораблей
Оккупанты сосредоточили в Черном море 16 кораблей
Фото: EPA

Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море до трех. Об этом 28 января в эфире общенационального телемарафона рассказала глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает "Радіо Свобода".

По ее словам, ситуация динамично меняется.

"Количественный состав корабельной группировки Черноморского флота РФ тоже. Их сейчас уже 16 в Черном море, среди них три ракетоносителя – два надводных и один подводный. Это 20 ракет типа "Калибр", готовых к пуску", – сказала она.

Гуменюк отметила, что определенным образом на ситуацию влияет шторм в Черном море, но он не критический, чтобы абсолютно исключить применение ракет.

Контекст:

Предыдущий массированный удар РФ нанесла по Украине 26 января. Ночью и утром враг нанес удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Это уже 13-й ракетный удар и 15-я атака дронов по энергосистеме, отметили в "Укрэнерго". 

В ряде областей начались экстренные превентивные отключения электроэнергии.

Военные сбили 47 ракет, запущенных Россией по территории Украины, сообщил главнокомандующий ВCУ Валерий Залужный. Россияне осуществили 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов и кораблей в акватории Черного моря.

О попаданиях ракет сообщили власти ОдесскойВинницкой и Киевской областей. Над Одесской областью были сбиты три крылатые ракеты "Калибр", в воздушном пространстве Киева уничтожили около 20 ракет разного типа. 

В Киеве есть погибший и двое раненых – по данным КГВА, из-за падения обломков ракеты.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Черное море, война России против Украины, ракеты, Наталья Гуменюк, корабли
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