Оккупанты вывели в Черное море три ракетоносителя с 20 "Калибрами" – Гуменюк

По ее словам, ситуация динамично меняется.

"Количественный состав корабельной группировки Черноморского флота РФ тоже. Их сейчас уже 16 в Черном море, среди них три ракетоносителя – два надводных и один подводный. Это 20 ракет типа "Калибр", готовых к пуску", – сказала она.

Гуменюк отметила, что определенным образом на ситуацию влияет шторм в Черном море, но он не критический, чтобы абсолютно исключить применение ракет.