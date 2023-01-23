РФ вывела в Черное море 11 кораблей, в том числе три ракетоносителя с 24 "Калибрами" – ОК "Юг"

"Корабельная группировка врага в Черном море состоит из 11 единиц, среди которых три ракетоносителя, снаряженных 24 "Калибрами", и два больших десантных корабля. В Азовском море контроль надводной обстановки обеспечивает один вражеский корабль", – говорится в сообщении.
В командовании добавили, что в Черном море продолжается шторм, из-за чего возрастает минная угроза в прибрежных территориях и водах.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк говорила 21 января, что РФ, вероятно, готовится к новым ракетным ударам: проводит воздушную разведку, собирает информацию "чтобы понимать, куда попасть".