РФ вывела в Черное море 11 кораблей, в том числе три ракетоносителя с 24 "Калибрами" – ОК "Юг"

РФ держит в Черном море три ракетоносителя и два больших десантных корабля Фото: ЕРА

"Корабельная группировка врага в Черном море состоит из 11 единиц, среди которых три ракетоносителя, снаряженных 24 "Калибрами", и два больших десантных корабля. В Азовском море контроль надводной обстановки обеспечивает один вражеский корабль", – говорится в сообщении.

В командовании добавили, что в Черном море продолжается шторм, из-за чего возрастает минная угроза в прибрежных территориях и водах.